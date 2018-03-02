Сегодня 02 марта 2018 года, 19:59

Теперь взнос на адвокатское самоуправление можно сделать через LiqPay

С 1 марта 2018 года для адвокатов предусмотрена возможность платить ежегодный взнос и другие платежи путем перевода средств в безналичной форме посредством сайта www.liqpay.ua. Для этого необходимо на веб-сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины выбрать удобный способ онлайн оплаты.

Об этом сообщает сайт НААУ.

Подробнее можно узнать по ссылке.

Обязанность по уплате ежегодного взноса на обеспечение деятельности адвокатского самоуправления не считается исполненной адвокатом, если взнос внесен не в полном размере (кроме случаев рассрочки платежа) или внесен на счет только одного из двух органов адвокатского самоуправления: советов адвокатов региона или НААУ.

Размер ежегодного взноса адвоката на обеспечение реализации адвокатского самоуправления в 2018 году составляет 1762 грн.

Подробнее о порядке, размере и сроках уплаты ежегодных взносов на обеспечение деятельности адвокатского самоуправления в 2018 году можно узнать по ссылке.