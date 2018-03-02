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«Астерс» назначает Елену Радько советником фирмы

02 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Юридическая фирма «Астерс» сообщает о повышении Елены Радько до должности советника фирмы с 1 марта 2018 года.

Елена присоединилась к команде «Астерс» на должности помощника юриста в апреле 2011 года и была повышена до позиции юриста в 2012 году и до старшего юриста — в 2017 году. Елена получила диплом магистра права с отличием в Национальном университете «Острожская академия».

Елена Радько специализируется на слияниях и поглощениях и корпоративной реструктуризации, корпоративном и хозяйственном праве, а также на международном банковском и финансовом праве. Г-жа Радько предоставляла консультации крупнейшим международным и украинским компаниям и финансовым учреждениям, среди которых ЕБРР, МФК, ЧБРР, Barclays Capital, Citigroup, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A., ING Bank N.V. и др.

Комментируя назначение, старший партнер «Астерс» и руководитель практики банковского и финансового права фирмы Армен Хачатурян отметил: «Елена Радько является блестящим специалистом и сделала значительный вклад в успешную деятельность нашей фирмы. Мы уверены, что Елена и дальше будет ценным участником образцовой команды юристов «Астерс», которые способны выполнять самые сложные задачи клиентов».

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