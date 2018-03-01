Сегодня 02 марта 2018 года, 20:00

Судьи ВХСУ озвучили свои пожелания по переводу в другие суды: большинство хочет продолжить карьеру в КАХС

Из 41 судьи ВХСУ на заседание ВККС явились 27 судей

28 февраля с.г. Высшая квалификационная комиссия судей Украины продолжает рассмотрение вопроса о предоставлении рекомендаций судьям Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) для перевода на должность судьи в другой суд того же или низшего уровня без конкурса. Об этом сообщает корреспондент «ЮП».

В ходе заседания озвучивались доклады относительно судей и выслушивались их пожелания по поводу суда, где судьи желают продолжить свою профессиональную карьеру. Учтет ли эти пожелания ВККС, пока не известно — 27 февраля с.г. Комиссия приняла решение озвучить результаты заседаний после заслушивания всех материалов. Комиссии необходимо составить «карту вакансий».

Из 41 судьи ВХСУ на заседание ВККС явились 27 судей.

Судьи ВХСУ Инна Алеева, Татьяна Барицкая, Светлана Владимиренко (указавшая как альтернативные варианты Одесский апелляционный хозяйственный или административный суды), Борис Грек, Надежда Губенко, Алла Демидова, Ирина Кондратова, Виталий Корсак, Геннадий Кравчук (готов работать в любом хозяйственном суде Украины, не исключает возможности работать в ІР-суде), Валентин Палий, Ирина Панова, Елена Поляк, Александр Сибига, Светлана Шевчук, Ольга Кролевец, Валерий Картере, Владимир Коваленко, Сергей Куровский, Сергей Могил и Елена Яценко просили рекомендовать их для перевода в Киевский апелляционный хозяйственный суд; Елена Билошкап желает продолжить работу в Апелляционном суде г.Киева (намерена поменять хозяйственную специализацию на гражданскую); Алексей Евсиков просил оставить его в Киеве, но не исключает возможности продолжить карьеру в другом регионе Украины; Лариса Иванова другой регион (и тем более специализацию) не рассматривает; Жанна Корнилова предложила на усмотрение ВККС три альтернативных варианта: КАХС, Апелляционный суд г.Киева или Печерский районный суд г.Киева; Александр Короткевич просит рекомендовать его для перевода в Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда — он подтвердил способность осуществлять правосудие в ВС, но занял 44-е место в рейтинге; Татьяна Козырь намерена продолжить свою карьеру в хозяйственной юрисдикции.

Вопрос судьи ВХСУ Владимира Полищука отложен в связи с отсутствием члена Комиссии-докладчика.