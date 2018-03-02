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ГФС: справку о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов можно получить за 30 минут

02 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Государственной фискальной службы Украины рассказали, как получить справку о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов за 30 минут через электронный кабинет.

В электронном кабинете работает электронный сервис «Получение сведений из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде».

Информацию о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов можно получить в «личном кабинете» с использованием электронной цифровой подписи физлица любого аккредитованного центра сертификации ключей.

Для этого в приватной части электронного кабинета необходимо в меню «Заявления, запросы для получения информации» выбрать запрос о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из ГРФЛ - налогоплательщиков для заполнения налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах/декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищных субсидий.

В предлагаемой форме запроса необходимо заполнить соответствующие поля, подписать его и отправить. Ответ на хапрос можно посмотреть во вкладке «Входящие документы» меню «Входящие/исходящие документы». Средняя продолжительность обработки запроса составляет около 30 минут.

Уточняется, что сведения о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде предоставляются за последние три года (поквартально), сведения за последний отчетный период (квартал) предоставляются через 60 дней после его окончания.

На сегодня из Госреестра в электронном виде выдано 235 тыс. извлечений относительно сумм выплаченных доходов и удержанных налогов.

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