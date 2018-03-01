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Андрей Джура, лектор Legal High School, проанализировал случаи злоупотреблений процессуальными правами в процедуре банкротства

01 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Заместитель директора департамента, начальник управления правового обеспечения департамента проблемных активов банка «ПУМБ» Андрей Джура в рамках Школы судебной практики Legal High School рассказал о случаях злоупотреблений процессуальными правами в деле о банкротстве,

Лектор напомнил, что Хозяйственный процессуальный кодекс (ХПК) Украины содержит перечень злоупотреблений. Так, в части 2 статьи 43 ХПК Украины говорится о подаче заведомо безосновательного иска, предъявлении иска при отсутствии предмета спора или в случае спора, который имеет очевидный искусственный характер; о необоснованном или искусственном объединении исковых требований с целью изменения подсудности дела или заведомо безосновательном привлечении лица в качестве ответчика (соответчика) с той же целью.

Также лектор напомнил о статье 132 ХПК, которая предусматривает ответственность за злоупотребление процессуальными правами. Например, суд может применить такую меру, как штраф. «Максимальный размер штрафа в этом году может составлять 170 тыс. грн», — сообщил Андрей Джура.

Кроме того, он отметил, что в случае установления факта злоупотребления процессуальными правами при подаче жалобы, заявления, ходатайства суд с учетом обстоятельств дела имеет право оставить их без рассмотрения или их вернуть.

Переходя непосредственно к практическим аспектам этого вопроса, лектор напомнил, что в процедуре банкротства злоупотреблять процессуальными правами может и суд, и арбитражный управляющий, и должник, и кредитор, и государство, и организатор торгов.

«Суд сам позволяет затягивать время рассмотрения дела о банкротстве. Процедура, которая должна рассматриваться в соответствии с законодательством в течение 115 дней, может длиться годами», — констатировал г-н Джура, приведя пример из собственной практики. Речь идет о случаях, когда суд выносит частные определения о признании требований каждого кредитора вместо утверждения реестра. Также лектор детально остановился на таких аспектах злоупотребления правами судом, как выбор арбитражного управляющего и отсутствие единой судебной практики.

«Суды не нацелены на соблюдение сроков процедуры банкротства», — считает лектор.

В числе случаев злоупотребления процессуальными правами арбитражными управляющими Андрей Джура назвал отказ от участия в деле. «Болезненным для кредиторов является вопрос взыскания расходов и вознаграждения арбитражного управляющего», — отметил он, раскрыв слушателям некоторые особенности урегулирования данного вопроса, предусмотренные в проекте кодекса о процедуре банкротства. Авторы документа предлагают возложить эту обязанность на инициатора процедуры, но, по мнению лектора, это норма представляется очень спорной.

Непередача арбитражному управляющему документации и печатей, создание связанных кредиторов, инициирование банкротства для блокировки взыскания задолженности — возможные механизмы злоупотребления процессуальными правами должником.

Также Андрей Джура рассказал о способах злоупотребления кредитором, государством и организатором торгов.

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