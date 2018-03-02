Сегодня 02 марта 2018 года, 19:59

Суд заочно арестовал Петра Дыминского по делу о смертельном ДТП

По ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Петру Дыминскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Речь идет о совершении ДТП, в результате которого в августе 2017 года погибла женщина. Расследование ведется по части 2 статьи 286 УК Украины.

1 марта 2018 года следственный судья Печерского районного суда г.Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД Главного следственного управления Национальной полиции Украины, согласованное заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины, и в отношении подозреваемого Петра Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом говорится на сайте ГПУ.

Еще 11 декабря 2017 года подозреваемый был объявлен в розыск.

По информации органа досудебного расследования, в августе 2017 года он покинул территорию Украины и обратно в страну не возвращался.