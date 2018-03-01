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Сегодня 01 марта 2018 года, 19:20

Завтра ожидается принятие присяги двумя судьями КСУ

Согласно Регламенту КСУ, торжественная церемония принятия присяги происходит на специальном пленарном заседании

Как сообщили источники в Конституционном Суде Украины, Председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук на пятницу, 2 марта 2018 года, назначил специальное пленарное заседание для принятия присяги судьями КСУ, назначенными Президентом Украины 27 февраля с.г. в соответствии с Указами Президента Украины №45 и №46.

Как следует из статьи 17 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», специальное пленарное заседание должно состояться не позднее пятого рабочего дня со дня назначения судьи на должность.

Напомним: согласно новому Регламенту Конституционного Суда Украины, принятому 22 февраля 2018 года, торжественная церемония принятия присяги происходит на специальном пленарном заседании в присутствии судей КСУ.

Как сообщил источник, Председатель КСУ Станислав Шевчук обратился с письмами-приглашениями к Президенту Украины, спикеру Верховной Рады Украины и Председателю Верховного Суда Украины (в соответствии с пунктом 2 Регламента).

Согласно Регламенту КСУ, на торжественной церемонии принятия присяги могут присутствовать представители органов государственной власти, органов местного самоуправления и СМИ.