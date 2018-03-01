Как сообщили источники в Конституционном Суде Украины, Председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук на пятницу, 2 марта 2018 года, назначил специальное пленарное заседание для принятия присяги судьями КСУ, назначенными Президентом Украины 27 февраля с.г. в соответствии с Указами Президента Украины №45 и №46.
Как следует из статьи 17 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», специальное пленарное заседание должно состояться не позднее пятого рабочего дня со дня назначения судьи на должность.
Напомним: согласно новому Регламенту Конституционного Суда Украины, принятому 22 февраля 2018 года, торжественная церемония принятия присяги происходит на специальном пленарном заседании в присутствии судей КСУ.
Как сообщил источник, Председатель КСУ Станислав Шевчук обратился с письмами-приглашениями к Президенту Украины, спикеру Верховной Рады Украины и Председателю Верховного Суда Украины (в соответствии с пунктом 2 Регламента).
Согласно Регламенту КСУ, на торжественной церемонии принятия присяги могут присутствовать представители органов государственной власти, органов местного самоуправления и СМИ.
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»
Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!
«Свобода выбора правил игры – не упусти свое право на арбитраж».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: