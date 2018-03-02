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В НБУ озвучили мотивы повышения учетной ставки до 17%

02 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 17% годовых с 2 марта 2018 года. Четвертое подряд повышение ключевой процентной ставки является целесообразным в связи с отсутствием существенных признаков ослабления инфляционных рисков и направлено на снижение потребительской инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.

В январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14,1% в годовом измерении и, следовательно, превысила траекторию прогноза НБУ, опубликованного в январском инфляционном отчете. По предварительным оценкам, высокие темпы инфляции сохранились и в феврале. «Это прежде всего обусловлено более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на продукты питания и услуги. Также к этому привело повышение цен на топливо из-за более существенного подорожания нефти на мировых рынках и ослабления гривны в предыдущие месяцы», — объяснили в НБУ.

Базовая инфляция в январе ускорилась до 9,8% в годовом измерении из-за действия ряда факторов, таких как увеличение производственных затрат вследствие дальнейшего роста заработной платы высокими темпами, ослабление гривны в течение нескольких предыдущих месяцев и ускорение потребительского спроса.

Проведение Национальным банком более жесткой монетарной политики с октября прошлого года противодействовало росту инфляционного давления. Как и ожидалось, повышение учетной ставки стимулировало рост процентных ставок по операциям банков и увеличение привлекательности гривневых финансовых инструментов. Такой подход, в частности, способствовал активному притоку иностранного капитала в государственные ценные бумаги в национальной валюте. Отмечается, что потоки краткосрочного капитала могут при определенных условиях быть достаточно волатильными и создавать риски для внешней устойчивости экономики. Однако пока Национальный банк оценивает такие риски как низкие.

Приток капитала нерезидентов вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров на фоне сохранения благоприятной конъюнктуры на мировых рынках положительно повлиял на предложение валюты на межбанковском рынке, что обусловило укрепление обменного курса гривны к доллару США.

Вместе с тем укрепление курса гривны к доллару США произошло на фоне ослабления последнего на мировых валютных рынках. Поэтому, если рассматривать динамику курса гривны в целом к корзине валют — основных торговых партнеров Украины, то она пока не создает предпосылок для более быстрого снижения инфляции.

Национальный банк считает актуальным январский прогноз снижения инфляции до 8,9% в 2018 году и ее возвращение к целевому диапазону в середине 2019 года.

В то же время инфляционные риски, о которых говорил Национальный банк в январе при принятии предварительного решения по учетной ставке, все еще остаются актуальными. Среди таких рисков:

- высокая уязвимость экономики Украины, поскольку отложено получение очередного транша по программе сотрудничества с МВФ;

- повышенные инфляционные ожидания экономических агентов;

- существенные темпы роста потребительского спроса.

В предыдущем решении по монетарной политике правление Национального банка отмечало, что при отсутствии существенных признаков снижения инфляционного давления в ближайшей перспективе НБУ может прибегнуть к дальнейшему ужесточению монетарной политики для возвращения инфляции к установленным среднесрочным целям.

Соответственно, учитывая необходимость нивелирования влияния определенных рисков и сдерживание инфляционного давления, Национальный банк считает необходимым повысить учетную ставку до 17% годовых.

В результате, по оценкам Национального банка, после ряда повышений учетной ставки, начиная с октября прошлого года, монетарные условия пока достаточно жесткие, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе, как и предполагалось в январском инфляционных отчете НБУ.

Однако в случае дальнейшего усиления фундаментальных инфляционных рисков НБУ может продолжить повышение учетной ставки. Следующее решение по учетной ставке в апреле 2018 года будет приниматься с учетом новых макроэкономических прогнозов, в частности, касающихся инфляции.

Правление Национального банка убеждено, что достижение ценовой стабильности — необходимая предпосылка для устойчивого экономического роста. Улучшение инфляционных ожиданий выступает основным фактором снижения ставок банков по кредитам в среднесрочной перспективе.

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