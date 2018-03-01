Согласно объявлению, размещенному на официальном сайте Бориспольского горрайонного суда Киевской области, в связи с резким ухудшением погодных условий 1 марта 2018 года неявка участников процесса в судебных заседаниях будет признаваться уважительной.
Об этом говорится на портале «Судебная власть Украины».
На веб-сайте уточняют, что сегодня некоторые суды прекратили работу из-за ухудшения погодных условий.
В то же время в Одессе суды преодолевают трудности, связанные со стихией. Снегоуборочные работы проводятся «в свободное от работы время». Так, в ответ на многочисленные запросы Приморский районный суд г.Одессы сообщает, что работает в обычном режиме, канцелярии открыты и судебные заседания проводятся. «В свободное от работы время мужская часть нашего коллектива старательно расчистила подход к зданию суда», — передают представители данного суда.
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