Сегодня 02 марта 2018 года, 20:00

Детективы НАБУ изъяли документы и вещи судьи Шевченковского райсуда Киева

Шевченковский районный суд г.Киева сообщает, что 1 марта 2018 года детективы НАБУ, исполняя постановление Соломенского районного суда г.Киева от 28 февраля 2018 года, провели обыск в личном кабинете судьи.

Указанное следственное действие было осуществлено в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Определением следственного судьи Соломенского районного суда г.Киева было предоставлено разрешение на изъятие определенных документов, уточняют в пресс-службе. Вместе с тем в ходе обыска были изъяты вещи, разрешение на изъятие которых определением следственного судьи предусмотрено не было, добавили представители суда.