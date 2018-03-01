Сегодня 01 марта 2018 года, 19:18

«Никаких уникальных прав у банков в процедуре банкротства не существует» — Владислав Резников, партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры», лектор Legal High School

«Права банка в процедуре банкротства должника» — тема второй лекции модуля «Споры при участии банков» Школы судебной практики Legal High School. Об этом рассказал Владислав Резников, партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры».

«Никаких уникальных прав у банков в процедуре банкротства не существует», — подчеркнул лектор. Разница по отношению к другим кредиторам скорее заключается в модели поведения банка. Владислав Резников напомнил, что банк может быть представлен как залоговый кредитор и как конкурсный.

Как считает спикер, важным моментом в данном процессе является приобретение статуса участника по делу о банкротстве. Здесь существуют две позиции. Первая заключается в том, что участник получает права уже с момента обращения в суд с заявлением о денежном требовании. В соответствии со второй позицией, статус приобретается с момента утверждения реестра должников.

«Судебная практика идет по такому пути: кредитор получает права только после рассмотрения судом заявления. С одной стороны, вроде это разумно, но с другой — заявленный кредитор имеет право подавать свои возражения относительно других кредиторов», — рассуждает лектор.

Детально лектор рассказал о правах залогового кредитора. В частности, он напомнил, что банк в определенной степени находится в привилегированном положении независимо от того, обращался ли он как кредитор, поскольку автоматически попадает в реестр. Более того, средства от реализации залогового имущества будут направлены непосредственно этому кредитору. В то же время г-н Резников отметил, что есть и ряд минусов для такой категории кредиторов. В частности, банк не выступает стороной в деле о банкротстве, не имеет права признавать сделки недействительными, не получает текущих отчетов ликвидатора в процедуре ликвидации.

В контексте определения размера обеспеченных требований лектор сообщил, что судебная практика в этой категории дел не является однозначной. Ссылаясь на конкретные постановления высших судов, он отметил, что в одних случаях учитывается размер задолженности, в других — стоимость имущества по договору.

Владислав Резников проанализировал также вопросы, касающиеся прав банка как конкурсного кредитора.

«Профильный закон прописан очень поверхностно, и механизм его применения должен по сути давать суд, но единства практики до сих пор в решении многих спорных вопросов нет. Большая надежда сейчас возлагается на практику Верховного Суда и принятие кодекса о банкротстве, который вводит очень много новаций в этой сфере», — резюмировал г-н Резников.