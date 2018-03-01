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«Газпром» готов обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»

01 марта 2018 года Источник:UBR

«Газпром» не согласен с решением Стокгольмского арбитража по делу о транзите с «Нафтогазом», по которому первый обязан заплатить украинской компании 2,56 млрд долларов США, и будет защищать свои права. Об этом говорится в заявлении российского газового холдинга, передает UBR.

«Газпром» выражает несогласие с данным решением Стокгольмского арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с доводами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что привело к снижению спроса на газ и неисполнению обязательств «Нафтогаза» по отбору голубого топлива. Однако в отношении «Газпрома», ссылающегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — отмечается в заявлении, передает news.finance.ua.

«Газпром» подчеркивает, что будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с действующим законодательством.

В свою очередь, НАК «Нафтогаз Украины» расценивает отказ «Газпрома» (РФ) от поставки природного газа, согласно произведенной предоплате, как нарушение договора и неисполнение решения арбитража, сообщила пресс-служба компании.

«Нас удивляет позиция «Газпрома». Компания выставила счет в рамках договора, измененного арбитражем, счет был оплачен. Мы расцениваем отказ «Газпрома» от поставки как нарушение договора и неисполнение решения арбитража. Мы покупаем газ потому, что исполняем решение арбитража», — заявил глава НАК Андрей Коболев.

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