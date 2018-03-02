Сегодня 02 марта 2018 года, 20:00

В Украине могут создать фонд компенсации жертвам насильственных преступлений

Во исполнение положений одобренной Президентом Украины Национальной стратегии по правам человека в сотрудничестве с Консультативной миссией Европейского Союза Министерством юстиции Украины разработан проект закона, направленный на повышение гарантий прав жертв умышленных насильственных преступлений путем оказания им государственной социальной помощи в виде компенсационной выплаты.

Директор Департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Минюста Александр Олейник так описал проблемы, которые должен преодолеть проект: «Если органы расследования не могут обеспечить раскрытие преступления и привлечение к уголовной ответственности виновных лиц, пострадавшие на неопределенное время лишаются возможности возмещения причиненных им убытков за счет нарушителей. К таким преступлениям относятся грабеж, хулиганство, тяжкие телесные повреждения, физическое насилие, убийство».

«В странах ЕС существует практика предоставления государством компенсации с помощью специального компенсационного механизма для пострадавших или фонда. Из этих средств пострадавшее лицо и получает средства на лечение или восстановление физического и психологического состояния», — сообщается на сайте Минюста.