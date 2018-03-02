В Украине могут создать фонд компенсации жертвам насильственных преступлений

Во исполнение положений одобренной Президентом Украины Национальной стратегии по правам человека в сотрудничестве с Консультативной миссией Европейского Союза Министерством юстиции Украины разработан проект закона, направленный на повышение гарантий прав жертв умышленных насильственных преступлений путем оказания им государственной социальной помощи в виде компенсационной выплаты.
Директор Департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Минюста Александр Олейник так описал проблемы, которые должен преодолеть проект: «Если органы расследования не могут обеспечить раскрытие преступления и привлечение к уголовной ответственности виновных лиц, пострадавшие на неопределенное время лишаются возможности возмещения причиненных им убытков за счет нарушителей. К таким преступлениям относятся грабеж, хулиганство, тяжкие телесные повреждения, физическое насилие, убийство».
«В странах ЕС существует практика предоставления государством компенсации с помощью специального компенсационного механизма для пострадавших или фонда. Из этих средств пострадавшее лицо и получает средства на лечение или восстановление физического и психологического состояния», — сообщается на сайте Минюста.
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