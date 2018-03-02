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Стало известно, как в Киеве упразднят около 60 ЖЭКов

02 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Киевского городского совета зарегистрирован проект решения «О реорганизации коммунальных предприятий путем присоединения».

С текстом можно ознакомиться по ссылке.

С целью повышения эффективности использования коммунальной собственности предусматривается оптимизация отдельных хозсубъектов и концентрация ресурсов в руках новой структуры. Так, будут реорганизованы 58 коммунальных предприятий (ЖЭКов) путем присоединения их к КП «Центр обслуживания потребителей Шевченковского района». Данное предприятие становится правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованных коммунальных предприятий. КП «Центр обслуживания потребителей Шевченковского района» будет переименован в КП «Центр обслуживания потребителей». Затем будет утверждена новая редакция устава данного КП.

С мая 2015 года многие коммунальные предприятия столицы из-за отсутствия доходов от хоздеятельности не могут рассчитаться по существующим обязательствам, говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что реорганизация производится с учетом решения Киевсовета от 9 октября 2014 года «Об усовершенствовании структуры управления жилищно-коммунальным хозяйством города Киева» и решения Киевсовета от 14 мая 2015 года «О создании коммунального концерна «Центр коммунального сервиса», а также других нормативно-правовых актов.

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