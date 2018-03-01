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Eterna Law объявляет о запуске в Украине курса по повышению квалификации в отрасли налогообложения Advanced Diploma in Taxation

Eterna Law объявляет о запуске в Украине курса по повышению квалификации в отрасли налогообложении Advanced Diploma in Taxation. Eterna Law стала локальным провайдером курса в Украине для Chartered Institute of Taxation.

ADIT объединяет выпускников более чем из 100 стран мира и эксклюзивно представлен на базе Королевского института налогообложения (CIOT).

Сертификация предоставляет возможность для профессионалов в отрасли налогообложения или бухгалтеров с бэкграундом в отрасли налогов подтвердить свою экспертизу в международном налогообложении и получить квалификацию специалиста от одного из наиболее уважаемых профессиональных институтов.

Для получения сертификата нужно продемонстрировать знания принципов международного налогового права, а также владеть в совершенстве проблематикой международного налогообложения в двух сферах либо двух странах.

Для регистрации на курс соискателю достаточно иметь e-mail и владеть английским языком на уровне не ниже upper-intermediate. Несмотря на то что обучение будет проходить в Киеве, привязка соискателей к стране не является обязательной.

Зарегистрироваться для участия в курсе нужно до 31 июля—1 августа(дата уточняется).

В 2018 году в Украине программа будет стартовать с курса «Принципы международного налогообложения». Эта работа базируется на модельной конвенции ОЭСР и является обязательной для всех кандидатов. Будут рассмотрены такие ключевые вопросы, как принципы международного налогового права, резидентство, толкование международных конвенций и соглашений об избежании двойного налогообложения, трансфертное ценообразование, работа ОЭСР и уклонение от налогообложения в международном контексте.

Срок курса — 4 месяца (по выходным дням). Преподаватели в основном будут приглашаться из-за рубежа. «Поскольку это международное налоговое право и передовые знания в этой сфере все-таки представлены лекторами из-за границы, то мы хотим привлечь их для того, чтобы они пропагандировали знания у нас в Украине», — прокомментировала Оксана Кнейчук, партнер, руководитель практики международного налогового планирования и корпоративного структурирования Eterna Law.

«Среда международного налогового права сейчас претерпевает такие турбулентные изменения, которых не было ранее в истории международного права. Именно поэтому в тесном и взаимосвязанном мире специалисты должны иметь глубокие знания в сфере налогового права и уметь их применять на практике», — подытожила она.