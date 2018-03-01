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Принят за основу проект закона о Высшем антикоррупционном суде, внесенный Президентом

01 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Согласно проекту, Суд будет рассматривать не только дела, подследственные НАБУ Согласно проекту, Суд будет рассматривать не только дела, подследственные НАБУ

Принят за основу проект закона о Высшем антикоррупционном суде №7440, внесенный Президентом Украины. Свои голоса в поддержку документа отдали 282 парламентария.

Территориальная юрисдикция ВАС будет распространяться на всю территорию Украины, правда, место его расположения в проекте №7440 не установлено. Предписывается только, что судебные палаты ВАС для осуществления правосудия в первой инстанции размещаются в пределах одного населенного пункта, Апелляционная палата Суда размещается по аналогичному принципу. Апелляционная палата ВАС и судебные палаты Суда для осуществления правосудия в первой инстанции не могут размещаться в одном помещении.

Отметим, что авторы законопроекта отказались от ранее озвученного, в том числе в проекте №6011, подхода: определять подсудность ВАС, исходя исключительно из подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), установленной в части 5 статьи 216 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины.

Суду будут подсудны коррупционные и связанные с коррупцией преступления, если размер предмета преступления (предметов преступлений) или причиненного им (ими) вреда в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленный законом на момент совершения преступления (преступлений). Другие суды не могут рассматривать уголовные производства по преступлениям, относящимся к подсудности ВАС. Исключение составят производства относительно коррупционных преступлений, совершенных самими судьями или работниками ВАС, и случаи, когда невозможно сформировать необходимый состав суда — в такой ситуации судебное рассмотрение уголовного производства в первой инстанции возлагается на апелляционный суд, юрисдикция которого распространяется на город Киев.

Другие особенности проекта описаны в статье газеты «Юридическая практика» под названием «В неопрятном долгу».

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рассмотрел на своем заседании 28 февраля 2018 года законопроект №7440 и четыре альтернативных законопроекта. Как отмечается в заключении комитета, президентский законопроект предусматривает «более комплексный и взвешенный подход к решению вопроса законодательного закрепления требований к организации Высшего антикоррупционного суда, требований к подбору и порядку назначения судей в контексте обеспечения единства судебной системы и соблюдения принципа равенства всех граждан перед законом».

При этом Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины в своем заключении к законопроекту №7440 отметило, что по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект целесообразно вернуть субъекту права законодательной инициативы на доработку.

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