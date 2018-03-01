Сегодня 01 марта 2018 года, 19:18

Лектор Legal High School Александр Плотников, партнер АО Arzinger, раскрыл аспекты финансовой реструктуризации

«В Украине банкротство — это путь к ликвидации компании. Очень редки случаи, когда кредитору удается удовлетворить свои требования в разумном размере. Финансовая реструктуризация как альтернатива банкротству все же дает надежду на финансовое оздоровление, но на этот процесс влияют многие факторы», — отметил Александр Плотников, партнер АО Arzinger, выступая в рамках Legal High School с лекцией, посвященной финансовой реструктуризации как альтернативному механизму банкротства.

Спикер сообщил, что сегодня банки в большинстве случаев готовы сотрудничать и помогать компаниям выходить из кризиса, что в свою очередь положительно влияет на процесс реструктуризации в целом.

Подробно г-н Плотников рассказал об одном из видов этого института — принудительной реструктуризации. «Наиболее ярким примером принудительной реструктуризации можно назвать реструктуризацию группы «Мрия», до сих пор еще не завершенную», — констатировал лектор.

По словам Александра Плотникова, в процессе реструктуризации были сформированы два комитета кредиторов: собственников еврооблигаций и банков. В каждом комитете была создана юридическая команда, а финансовый консультант работал для обоих комитетов.

Детально лектор проанализировал проблемные вопросы, с которыми столкнулись кредиторы в процессе реструктуризации, и рассказал о способах их разрешения. В числе проблем он выделил противодействие акционеров и предыдущего менеджмента, несогласованность позиций разных групп кредиторов, разные интересы обеспеченных и необеспеченных кредиторов.

«Добровольные реструктуризации, как правило, завершаются успешно», — перешел Александр Плотников к следующему виду реструктуризаций, добавив, что они различаются в зависимости от состава участников и юрисдикции их регистрации.

Среди потенциальных проблем лектор назвал новое или дополнительное обеспечение, согласование позиций некоторых кредиторов, смену агента по обеспечению и пр.

«В процессе реструктуризации желательно всегда занимать консервативную позицию», — порекомендовал он, приводя в качестве примера конкретные кейсы, в которых спорные вопросы удалось решить.

Также Александр Плотников отметил, что роль финансового консультанта в крупных сложных сделках очень важна.

В завершение лекции г-н Плотников рассказал об особенностях применения Закона Украины «О финансовой реструктуризации», которым в большей степени руководствуются государственные банки — данный законодательный акт позволил им войти в этот процесс.

«Согласие привлеченных кредитов на реструктуризацию должно быть подписано одним или несколькими финансовыми учреждениями, которые не являются связанными лицами должника и которым принадлежит как минимум 50% общей суммы требований финансового учреждения к должнику, за исключением требований связанных лиц», — процитировал норму закона лектор. По его мнению, данное положение ограничивает применение закона кредиторами. Так, например, ввиду ограниченности нормы не состоялись три добровольные реструктуризации. Александр Плотников, предполагает, что в случае исключения этой нормы количество желающих осуществить добровольную реструктуризацию существенно увеличится.