Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 01 марта 2018 года, 19:18

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Лектор Legal High School Александр Плотников, партнер АО Arzinger, раскрыл аспекты финансовой реструктуризации

01 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

«В Украине банкротство — это путь к ликвидации компании. Очень редки случаи, когда кредитору удается удовлетворить свои требования в разумном размере. Финансовая реструктуризация как альтернатива банкротству все же дает надежду на финансовое оздоровление, но на этот процесс влияют многие факторы», — отметил Александр Плотников, партнер АО Arzinger, выступая в рамках Legal High School с лекцией, посвященной финансовой реструктуризации как альтернативному механизму банкротства.

Спикер сообщил, что сегодня банки в большинстве случаев готовы сотрудничать и помогать компаниям выходить из кризиса, что в свою очередь положительно влияет на процесс реструктуризации в целом.

Подробно г-н Плотников рассказал об одном из видов этого института — принудительной реструктуризации. «Наиболее ярким примером принудительной реструктуризации можно назвать реструктуризацию группы «Мрия», до сих пор еще не завершенную», — констатировал лектор.

По словам Александра Плотникова, в процессе реструктуризации были сформированы два комитета кредиторов: собственников еврооблигаций и банков. В каждом комитете была создана юридическая команда, а финансовый консультант работал для обоих комитетов.

Детально лектор проанализировал проблемные вопросы, с которыми столкнулись кредиторы в процессе реструктуризации, и рассказал о способах их разрешения. В числе проблем он выделил противодействие акционеров и предыдущего менеджмента, несогласованность позиций разных групп кредиторов, разные интересы обеспеченных и необеспеченных кредиторов.

«Добровольные реструктуризации, как правило, завершаются успешно», — перешел Александр Плотников к следующему виду реструктуризаций, добавив, что они различаются в зависимости от состава участников и юрисдикции их регистрации.

Среди потенциальных проблем лектор назвал новое или дополнительное обеспечение, согласование позиций некоторых кредиторов, смену агента по обеспечению и пр.

«В процессе реструктуризации желательно всегда занимать консервативную позицию», — порекомендовал он, приводя в качестве примера конкретные кейсы, в которых спорные вопросы удалось решить.

Также Александр Плотников отметил, что роль финансового консультанта в крупных сложных сделках очень важна.

В завершение лекции г-н Плотников рассказал об особенностях применения Закона Украины «О финансовой реструктуризации», которым в большей степени руководствуются государственные банки — данный законодательный акт позволил им войти в этот процесс.

«Согласие привлеченных кредитов на реструктуризацию должно быть подписано одним или несколькими финансовыми учреждениями, которые не являются связанными лицами должника и которым принадлежит как минимум 50% общей суммы требований финансового учреждения к должнику, за исключением требований связанных лиц», — процитировал норму закона лектор. По его мнению, данное положение ограничивает применение закона кредиторами. Так, например, ввиду ограниченности нормы не состоялись три добровольные реструктуризации. Александр Плотников, предполагает, что в случае исключения этой нормы количество желающих осуществить добровольную реструктуризацию существенно увеличится.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1053) от 27/02/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1053)
Государство и юристы

РазвОдданные

Отрасли практики

Витать в облаках

Тема номера:

Долг платежом классен

Частная практика

Восемнадцатое мгновение

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • Antika
Пресс-релизы

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

«Свобода выбора правил игры – не упусти свое право на арбитраж».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом