Сегодня 02 марта 2018 года, 20:00

По делу Майдана задержан адвокат, работавший прокурором прокуратуры Киева

28 февраля 2018 года задержан бывший прокурор прокуратуры Киева, в настоящее время работающий адвокатом. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 372 УК Украины, говорится на сайте ГПУ.

Он подозревается в совершении незаконного привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица — 72-летнего жителя Винницкой области, который 22 января 2014 года прибыл в Киев для празднования Дня соборности Украины и безосновательно был задержан, избит правоохранителями и доставлен в управление милиции. Следователем в отношении него были сфальсифицированы материалы дела, касающиеся якобы участия в массовых беспорядках.

Как отмечается, подозреваемый некоторое время скрывался от органов следствия и находился в розыске. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

«Досудебное расследование продолжается. Собираются доказательства и решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других соучастников совершения этих преступлений», — уточняют в ГПУ.