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В Одесской области применена спецконфискация имущества, задействованного в «преступной схеме Курченко»

01 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Прокуратура Одесской области в январе 2018 года направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя и трех подчиненных сотрудников общества с ограниченной ответственностью «Лагуна-Рени». Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

«По данным расследования, указанные лица действовали в составе преступной организации под руководством Сергея Курченко, то есть способствовали умышленному уклонению от уплаты обязательных платежей, организовывали составление заведомо ложных официальных документов и внесение ложных сведений, а также были пособниками в злоупотреблении служебным положением», — сообщают в ГПУ.

Между подозреваемыми и прокурором заключено соглашение о признании виновности. Оно утверждено решением Киевского районного суда г.Одессы.

По результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры Одесской указанным приговором суда также применена специальная конфискация в пользу государства имущественного комплекса терминала «Лагуна-Рени».

Ориентировочная стоимость этого имущества составляет более 100 млн грн.

Как установлено в рамках расследования во время совместных мероприятий сотрудников прокуратуры Одесской области, органов Нацполиции в Одесской области, Управления СБУ в области и Главного управления ГФС в области, это предприятие приобретено в 2012 году членами преступной организации и использовалось для маскировки преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов под видом фиктивного вывоза нефтепродуктов.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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