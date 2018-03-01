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В Киевсовете рассказали, как улучшается криминогенная ситуация в столице

28 февраля с.г. на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты заслушали отчет о выполнении в 2017 году городской целевой программы профилактики и противодействия преступности в городе Киеве «Безопасная столица».

Согласно отчету управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению правопорядка и муниципальной безопасности исполнительного органа Киевсовета (КГГА), в 2017 году на 10 000 населения совершено 224 уголовных правонарушениях. Показатель улучшился по сравнению с 2016-м годом. Тогда было осуществлено 253 уголовных правонарушениях. Также почти на три тысячи уменьшилось количество совершенных тяжких и особо тяжких уголовных преступлений. Уменьшилась в прошлом году в Киеве и количество изнасилований, разбойных нападений, грабежей и угонов транспортных средств.

При этом в 2017-м фиксируют увеличение раскрытых уголовных преступлений, с 14,58 тыс. до 18,1 тыс. Раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось с 5 тыс. до 6,4 тыс.

«Программа «Безопасная столица» рассчитана на три года, с 2016 до 2018 года. Ее цель – повысить уровень правопорядка в городе, чтобы каждый киевлянин и гость мегаполиса чувствовал себя в безопасности. Со своей стороны, столица присоединяется к финансированию правоохранительной системы. Так, в 2017 году городскими властями было выделено более 82 млн гривен. Средства используются эффективно, о чем свидетельствует улучшение криминогенной ситуации в городе», – отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

В 2018 году в рамах программы, планируются осуществлять мероприятия по разработке и внедрению автоматизированной системы видеонаблюдения на улицах и автодорогах города.