Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 01 марта 2018 года, 19:19

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В Киевсовете рассказали, как улучшается криминогенная ситуация в столице

01 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

28 февраля с.г. на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты заслушали отчет о выполнении в 2017 году городской целевой программы профилактики и противодействия преступности в городе Киеве «Безопасная столица».

Согласно отчету управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению правопорядка и муниципальной безопасности исполнительного органа Киевсовета (КГГА), в 2017 году на 10 000 населения совершено 224 уголовных правонарушениях. Показатель улучшился по сравнению с 2016-м годом. Тогда было осуществлено 253 уголовных правонарушениях. Также почти на три тысячи уменьшилось количество совершенных тяжких и особо тяжких уголовных преступлений. Уменьшилась в прошлом году в Киеве и количество изнасилований, разбойных нападений, грабежей и угонов транспортных средств.

При этом в 2017-м фиксируют увеличение раскрытых уголовных преступлений, с 14,58 тыс. до 18,1 тыс. Раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось с 5 тыс. до 6,4 тыс.

«Программа «Безопасная столица» рассчитана на три года, с 2016 до 2018 года. Ее цель – повысить уровень правопорядка в городе, чтобы каждый киевлянин и гость мегаполиса чувствовал себя в безопасности. Со своей стороны, столица присоединяется к финансированию правоохранительной системы. Так, в 2017 году городскими властями было выделено более 82 млн гривен. Средства используются эффективно, о чем свидетельствует улучшение криминогенной ситуации в городе», – отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

В 2018 году в рамах программы, планируются осуществлять мероприятия по разработке и внедрению автоматизированной системы видеонаблюдения на улицах и автодорогах города.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1053) от 27/02/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1053)
Государство и юристы

РазвОдданные

Отрасли практики

Витать в облаках

Тема номера:

Долг платежом классен

Частная практика

Восемнадцатое мгновение

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

«Свобода выбора правил игры – не упусти свое право на арбитраж».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом