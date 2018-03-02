Здание Гостиного двора возвращается государству — прокуратура

28 февраля 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры г.Киева и вернул государству здание Гостиного двора, расположенное на Контрактовой площади в Киеве.
С 1994 года здание Гостиного двора площадью 9433 кв. м находилось в аренде частной структуры — ОАО «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация».
По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.
Несмотря на это, региональным отделением Фонда госимущества в г.Киеве неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности ухудшения состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры «Гостиный двор».
Отделение ФГИУ обратилось в Хозяйственный суд г.Киева с иском о расторжении договора аренды и обязательстве вернуть имущество. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.
Прокуратура обжаловала решение в апелляции. Жалоба прокуратуры удовлетворена в полном объеме. КАХС отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым расторг договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание.
Об этом сообщается на сайте ГПУ.
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