Завтра в Киеве Ярослав Зейкан проведет семинар, посвященный адвокатской технике

Высшая школа адвокатуры 2-3 марта 2018 года проведет семинар на тему: «Адвокатская техника по уголовным делам».
Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Место проведения: г.Киев, отель «Крещатик» (ул. Крещатик,14, метро «Майдан Независимости»).
Во время курса слушатели получат знания относительно:
- опыта адвокатов прошлого;
- отношений с клиентом;
- коррупции и связей адвоката;
- состязательности процесса: об истине и доказанности вины и т.п.
Преподаватель двухдневного курса — Ярослав Зейкан.
Подробная информация доступна по ссылке.
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