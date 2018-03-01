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Завтра в Киеве Ярослав Зейкан проведет семинар, посвященный адвокатской технике

01 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Высшая школа адвокатуры 2-3 марта 2018 года проведет семинар на тему: «Адвокатская техника по уголовным делам».

Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Место проведения: г.Киев, отель «Крещатик» (ул. Крещатик,14, метро «Майдан Независимости»).

Во время курса слушатели получат знания относительно:

- опыта адвокатов прошлого;

- отношений с клиентом;

- коррупции и связей адвоката;

- состязательности процесса: об истине и доказанности вины и т.п.

Преподаватель двухдневного курса — Ярослав Зейкан.

Подробная информация доступна по ссылке.

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