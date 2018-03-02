Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 02 марта 2018 года, 19:59

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Правительство и парламент одобрили Дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

02 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Кабинет Министров Украины совместно с Верховной Радой Украины разработали и одобрили Дорожную карту законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на 2018—2019 годы. Документ, направленный на активизацию евроинтеграционных процессов в Украине, представили глава правительства Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий. Участие в мероприятии принял глава Представительства Еврокомиссии в Украине Хюг Мингарелли, представители парламентских фракций, члены правительства.

Об этом сообщается на сайте КМУ.

Дорожная карта представляет собой пакет из 57 законопроектов, которые должны быть рассмотрены в парламенте в течение двух лет.

«Перед нами стоят задачи необходимости законодательных изменений, которые направляют и интегрируют нас в европейское общество. Мы настроены на взаимодействие по принятию разноплановых законопроектов, которые в том числе влияют на качество жизни граждан и развитие экономики. Мы настроены на максимально быструю интеграцию (в ЕС)», — сказал глава правительства.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1053) от 27/02/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1053)
Государство и юристы

РазвОдданные

Отрасли практики

Витать в облаках

Тема номера:

Долг платежом классен

Частная практика

Восемнадцатое мгновение

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом