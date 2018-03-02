Правительство и парламент одобрили Дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

Кабинет Министров Украины совместно с Верховной Радой Украины разработали и одобрили Дорожную карту законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на 2018—2019 годы. Документ, направленный на активизацию евроинтеграционных процессов в Украине, представили глава правительства Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий. Участие в мероприятии принял глава Представительства Еврокомиссии в Украине Хюг Мингарелли, представители парламентских фракций, члены правительства.
Об этом сообщается на сайте КМУ.
Дорожная карта представляет собой пакет из 57 законопроектов, которые должны быть рассмотрены в парламенте в течение двух лет.
«Перед нами стоят задачи необходимости законодательных изменений, которые направляют и интегрируют нас в европейское общество. Мы настроены на взаимодействие по принятию разноплановых законопроектов, которые в том числе влияют на качество жизни граждан и развитие экономики. Мы настроены на максимально быструю интеграцию (в ЕС)», — сказал глава правительства.
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