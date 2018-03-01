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Роман Труба рассказал, каких в каких поправках нуждается Закон о ГБР

01 марта 2018 года Источник:Левый берег

Действующий Закон «О Государственном бюро расследований» содержит существенные пробелы. Некоторые его нормы могут иметь различные интерпретации, отдельные статьи нуждаются в дополнении, некоторые являются странными, а другие вообще не урегулированными. Этот закон требует тщательного шлифования, но есть изменения, которые уже сейчас необходимы для формирования штата и начала работы. Об этом в блоге на сайте издания «Левый берег» информирует директор ГБР Роман Труба.

Некоторые из идей отображены во внесенных в парламент законопроектах: №6430 (разработан правительством) и №7450 (разработан группой народных депутатов Украины во главе с Мустафой Найемом). Оба законопроекта предлагают запустить работу ГБР с 1 сентября 2018 года.

Изменений прежде всего требуют нормы относительно подследственности. «Законодатель в действующем законе упустил ряд категорий чиновников, которые должны быть отнесены к подследственности ГБР», — отмечает директор Бюро. Например, в их числе — руководство НАПК, ВСП или судьи КСУ. В обоих законопроектах это исправлено и предложено как в УПК, так и в законе о ГБР дополнить подследственность Бюро одинаковым перечнем лиц. Речь идет о таких должностных лицах, как:

- председатель, его заместители и члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;

- председатель, его заместитель и члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;

- депутаты Верховного Совета АР Крым;

- судьи Конституционного Суда Украины;

- председатель, заместитель председателя, члены Высшего совета правосудия;

- председатель, его заместитель, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

- главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители.

«Но и этот перечень не является полным, поскольку в нем отсутствуют такие категории, как депутаты областного совета, городского совета городов Киева и Севастополя, лица высшего начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, должностные лица таможенной службы и органов государственной налоговой службы и др.», — уточнил директор ГБР.

С остальными предложениями можно ознакомиться по ссылке.

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