Роман Труба рассказал, каких в каких поправках нуждается Закон о ГБР

Действующий Закон «О Государственном бюро расследований» содержит существенные пробелы. Некоторые его нормы могут иметь различные интерпретации, отдельные статьи нуждаются в дополнении, некоторые являются странными, а другие вообще не урегулированными. Этот закон требует тщательного шлифования, но есть изменения, которые уже сейчас необходимы для формирования штата и начала работы. Об этом в блоге на сайте издания «Левый берег» информирует директор ГБР Роман Труба.
Некоторые из идей отображены во внесенных в парламент законопроектах: №6430 (разработан правительством) и №7450 (разработан группой народных депутатов Украины во главе с Мустафой Найемом). Оба законопроекта предлагают запустить работу ГБР с 1 сентября 2018 года.
Изменений прежде всего требуют нормы относительно подследственности. «Законодатель в действующем законе упустил ряд категорий чиновников, которые должны быть отнесены к подследственности ГБР», — отмечает директор Бюро. Например, в их числе — руководство НАПК, ВСП или судьи КСУ. В обоих законопроектах это исправлено и предложено как в УПК, так и в законе о ГБР дополнить подследственность Бюро одинаковым перечнем лиц. Речь идет о таких должностных лицах, как:
- председатель, его заместители и члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;
- председатель, его заместитель и члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;
- депутаты Верховного Совета АР Крым;
- судьи Конституционного Суда Украины;
- председатель, заместитель председателя, члены Высшего совета правосудия;
- председатель, его заместитель, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители.
«Но и этот перечень не является полным, поскольку в нем отсутствуют такие категории, как депутаты областного совета, городского совета городов Киева и Севастополя, лица высшего начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, должностные лица таможенной службы и органов государственной налоговой службы и др.», — уточнил директор ГБР.
С остальными предложениями можно ознакомиться по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»
Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!
«Свобода выбора правил игры – не упусти свое право на арбитраж».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: