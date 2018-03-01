Сегодня 01 марта 2018 года, 19:19

Предлагается снять ограничения на проверки Госэкоинспекции

Зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» (относительно урегулирования государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды) №8066. Автором выступает группа парламентариев во главе с Олегом Недавой.

Закон об основных принципах госнадзора будет дополнен нормой о том, что его действие не распространяется на отношения, возникающие при реализации государственной политики по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов.

В пояснительной записке принятие закона обосновывается положениями Конституции Украины и Соглашения об ассоциации относительно создания безопасной окружающей среды. Говорится, что ограничения на проверки, предусмотренные законом о надзоре за хоздеятельностью, ухудшили ситуацию.

«Мораторий на проверки обострил проблему экологического контроля, в частности, в сфере опасных отходов. Отсутствие контроля привело к распространению мошенников на рынке и недобросовестному поведению утилизаторов ядовитых веществ», — сказано в пояснительной записке.

Отмечается необходимость предоставить возможность Государственной экологической инспекции проводить мероприятия государственного надзора (контроля). Таким образом, будут устранены несоответствия в законодательстве, а ГЭИ сможет работать, руководствуясь Законом «Об охране окружающей природной среды», и предотвращать нарушения природоохранного законодательства.