В Верховный Совет Украины внесен проект Кодекса Украины относительно процедур банкротства №8060. Разработчиками выступили 26 народных депутатов Украины во главе Андреем Иванчуком и Русланом Сидоровичем. Текст проекта доступен на сайте парламента.
Документ состоит из 155 статей и двух книг. Предусматривается, что данный Кодекс вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования. С момента вступления в силу Кодекса теряет силу Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».
Как указано в статье 1, сторонами по делу о банкротстве выступают конкурсные кредиторы (представитель комитета кредиторов), обеспеченные кредиторы, должник (банкрот).
В проекте более детально, нежели в действующем Законе о банкротстве, прописаны процедуры санации и реструктуризации. Реструктуризация долгов должника определяется как судебная процедура по делу о банкротстве физического лица, применяемая в целях восстановления платежеспособности должника путем изменения способа и порядка исполнения его обязательств по плану реструктуризации долгов должника. Согласно статье 3, государственный орган по вопросам банкротства устанавливает примерную форму плана санации, реструктуризации.
В соответствии со статьей 6 в плане санации определяются:
- размеры, порядок и сроки погашения требований кредиторов, участвующих в санации,
- меры по выполнению плана санации и надзора за выполнением плана санации;
- объем полномочий управляющего санацией (в случае его назначения).
Планом санации могут быть предусмотрены: разделение кредиторов, участвующих в санации, на категории в зависимости от вида требований и наличия (отсутствия) обеспечения требований таких кредиторов, различные условия удовлетворения требований для кредиторов различных категорий, мероприятия по получению займов или кредитов и другие условия.
По результатам выполнения плана санации должник или управляющий санацией (в случае его назначения) подает в хозяйственный суд заявление об утверждении отчета о выполнении плана санации, к которому прилагаются:
- отчет о выполнении плана санации;
- доказательства направления копии заявления и отчета кредиторам, которые принимают участие в санации, инвесторам и должнику (если заявление подано управляющим санацией).
Хозяйственный суд должен рассмотреть заявление об утверждении отчета о выполнении плана санации в течение десяти дней со дня его поступления. Постановление о назначении судебного заседания для рассмотрения указанного заявления направляется кредиторам, принимающим участие в санации, инвесторам, должнику и управляющему санацией.
Об утверждении отчета о выполнении плана санации или об отказе в утверждении указанного отчета выносится постановление хозяйственного суда. Определение хозяйственного суда об утверждении отчета о выполнении плана санации отменяет все меры, принятые судом.
В соответствии со статьей 7 в отношении должника применяются такие судебные процедуры банкротства:
- распоряжение имуществом должника;
- санация (восстановление платежеспособности) должника;
- ликвидация банкрота.
Таким образом, из перечня судебных процедур исключено мировое соглашение (хотя оно урегулировано в статье 149).
Обжалование процедур не приостанавливает производства по делу о банкротстве (статья 8).
В части 2 статьи 11 перечисляются документы, которые прилагаются к заявлению кредитора об открытии производства по делу о банкротстве:
- доказательства уплаты судебного сбора, кроме случаев, когда по закону он не подлежит уплате;
- доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя, если заявление подписано представителем.
Суд отказывает в открытии производства по делу о банкротстве, если:
- требования кредитора свидетельствуют о наличии спора о праве, который подлежит разрешению в порядке искового производства;
- требования кредитора (кредиторов) удовлетворены должником в полном объеме до подготовительного заседания суда;
- на момент обращения в суд отсутствуют бесспорные требования;
- при наличии оснований оставления заявления без рассмотрения;
- не покрыты расходы посредством авансирования заявителем на депозитный счет нотариуса вознаграждения распорядителю имущества в минимальном размере, установленном Кодексом, за 160 дней исполнения полномочий и отсутствуют другие источники покрытия этих расходов.
Книга вторая урегулирует вопросы, связанные с банкротством физического лица. Хозяйственный суд при вынесении определения о завершении процедуры погашения долгов должника и прекращении производства по делу о банкротстве принимает решение об освобождении должника — физического лица от долгов. В течение пяти лет после признания физического лица банкротом это лицо должно указать данный факт при регистрации себя физическим лицом — предпринимателем. В течение указанного срока физические лица, признанные банкротом, не могут заниматься независимой профессиональной деятельностью в качестве адвокатов, частных нотариусов, арбитражных управляющих, частных исполнителей и т.п. (часть 4 статьи 152).
Гражданский кодекс Украины дополняется статьей 48-1 «Правовые последствия неспособности физического лица исполнить свои имущественные обязательства и погасить долги».
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