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«Газпром» должен выплатить 2,56 млрд долл. в пользу «Нафтогаза»

01 марта 2018 года Источник:Зеркало недели

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита, сообщает пресс-служба НАК.

«Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

Решения по остальным вопросам спора в НАК намерены сообщить позднее, поскольку решение арбитража по транзитному контракту составляет более 800 страниц.

Как сообщалось, «Нафтогаз» в арбитраже хотел истребовать от «Газпрома» около 16 млрд долл. США, пересмотра тарифов, разблокирования виртуального реверса и возможности оформления транзитного контракта на другого оператора.

В ноябре 2017 года Стокгольмский арбитраж перенес предельные сроки принятия решений по делам между «Нафтогазом» и «Газпромом» на конец декабря 2017 года и конец февраля 2018 года из-за того, что российская компания подала апелляцию на отдельное решение арбитража о контракте на поставку газа.

«Нафтогаз» судился с «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

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