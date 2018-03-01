В парламенте зарегистрирован проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно осуждения политических репрессий Российской Федерации против граждан Украины в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и освобождения политических заключенных — граждан Украины №8064.
В соответствующем обращении озвучивается призыв использовать все возможные политико-дипломатические методы для освобождения 52 украинских граждан. Соавторами выступают 26 народных депутатов Украины во главе с Андреем Парубием и Ириной Геращенко.
В соответствии с данным проектом акта Верховная Рада Украины постановляет:
- утвердить обращение к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению политических репрессий РФ против граждан Украины в результате вооруженной агрессии РФ против Украины и освобождение политических заключенных — граждан Украины;
- поручить председателю Верховной Рады Украины безотлагательно направить текст обращения к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций.
В предложенном обращении РФ именуется как государство-оккупант, который несет ответственность за нарушения прав человека в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Верховная Рада Украины обращается к иностранным парламентам с призывом использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы относительно РФ с целью немедленного освобождения ею всех заложников, захват которых вызван вооруженной агрессией РФ против Украины, а также для освобождения граждан Украины, которые незаконно удерживаются РФ по ложным и политически мотивированным обвинениям, в том числе: -
- Олега Сенцова,
- Романа Сущенко,
- Александра Кольченко,
- Павла Гриба,
- Владимира Балуха,
- Станислава Клиха,
- Николая Карпюка,
- Эмира-Усеина Куку,
- Муслима Алиева,
- Вадима Сирука,
- Энвера Бекирова,
- Рефата Алимова,
- Арсена Джеппарова,
- Сергея Литвинова,
- Виктора Шура,
- Алексея Чирния,
- Валентина Выговского,
- Руслана Зейтуллаева,
- Юрия Примова,
- Рустема Ваитова,
- Ферат Сайфуллаевой,
- Александра Костенко,
- Андрея Коломийца,
- Энвера Мамутова,
- Рустема Абильтарова,
- Зеври Абсеитова,
- Ремзи Меметова,
- Теймура Абдуллаева,
- Узеира Абдуллаева,
- Рустема Исмаилова,
- Айдера Салединова,
- Эмиля Джемаденова,
- Марлена Асанова,
- Сейрана Салиева,
- Мемета Белялова,
- Тимура Ибрагимова,
- Сервера Зекиряева,
- Эрнеста Аметова,
- Евгения Панова,
- Дмитрия Штыбликова,
- Алексея Бессарабова,
- Владимира Дудки,
- Глеба Шаблия,
- Алексея Стогния,
- Николая Шиптура,
- Эмиля Минасова,
- Бекира Дегерменджи,
- Асана Чапуха,
- Кязима Аметова,
- Руслана Трубача,
- Исмаила Рамазанова,
- Евгения Каракашева,
а также всех других незаконно заключенных и незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях АР Крым, города Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей и на территории Российской Федерации.
Профильный парламентский комитет поддержал проект с поправками. Так, предлагается требовать применения санкций не только к должностным лицам органов государственной власти Российской Федерации, но и к представителям оккупационной администрации РФ, причастных к преследованию политических заключенных — граждан Украины.
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