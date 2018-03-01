Сегодня 01 марта 2018 года, 19:20

«Список узников Кремля», внесенный в парламент, насчитывает 52 человека

В парламенте зарегистрирован проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно осуждения политических репрессий Российской Федерации против граждан Украины в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и освобождения политических заключенных — граждан Украины №8064.

В соответствующем обращении озвучивается призыв использовать все возможные политико-дипломатические методы для освобождения 52 украинских граждан. Соавторами выступают 26 народных депутатов Украины во главе с Андреем Парубием и Ириной Геращенко.

В соответствии с данным проектом акта Верховная Рада Украины постановляет:

- утвердить обращение к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению политических репрессий РФ против граждан Украины в результате вооруженной агрессии РФ против Украины и освобождение политических заключенных — граждан Украины;

- поручить председателю Верховной Рады Украины безотлагательно направить текст обращения к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций.

В предложенном обращении РФ именуется как государство-оккупант, который несет ответственность за нарушения прав человека в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Верховная Рада Украины обращается к иностранным парламентам с призывом использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы относительно РФ с целью немедленного освобождения ею всех заложников, захват которых вызван вооруженной агрессией РФ против Украины, а также для освобождения граждан Украины, которые незаконно удерживаются РФ по ложным и политически мотивированным обвинениям, в том числе: -

- Олега Сенцова,

- Романа Сущенко,

- Александра Кольченко,

- Павла Гриба,

- Владимира Балуха,

- Станислава Клиха,

- Николая Карпюка,

- Эмира-Усеина Куку,

- Муслима Алиева,

- Вадима Сирука,

- Энвера Бекирова,

- Рефата Алимова,

- Арсена Джеппарова,

- Сергея Литвинова,

- Виктора Шура,

- Алексея Чирния,

- Валентина Выговского,

- Руслана Зейтуллаева,

- Юрия Примова,

- Рустема Ваитова,

- Ферат Сайфуллаевой,

- Александра Костенко,

- Андрея Коломийца,

- Энвера Мамутова,

- Рустема Абильтарова,

- Зеври Абсеитова,

- Ремзи Меметова,

- Теймура Абдуллаева,

- Узеира Абдуллаева,

- Рустема Исмаилова,

- Айдера Салединова,

- Эмиля Джемаденова,

- Марлена Асанова,

- Сейрана Салиева,

- Мемета Белялова,

- Тимура Ибрагимова,

- Сервера Зекиряева,

- Эрнеста Аметова,

- Евгения Панова,

- Дмитрия Штыбликова,

- Алексея Бессарабова,

- Владимира Дудки,

- Глеба Шаблия,

- Алексея Стогния,

- Николая Шиптура,

- Эмиля Минасова,

- Бекира Дегерменджи,

- Асана Чапуха,

- Кязима Аметова,

- Руслана Трубача,

- Исмаила Рамазанова,

- Евгения Каракашева,

а также всех других незаконно заключенных и незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях АР Крым, города Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей и на территории Российской Федерации.

Профильный парламентский комитет поддержал проект с поправками. Так, предлагается требовать применения санкций не только к должностным лицам органов государственной власти Российской Федерации, но и к представителям оккупационной администрации РФ, причастных к преследованию политических заключенных — граждан Украины.