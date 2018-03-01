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Адвокаты приглашают принять участие в национальном футбольном турнире «Кубок UNBA-2018»

01 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

31 марта-1 апреля с.г. Национальная ассоциация адвокатов Украины проведет третий Национальный футбольный турнир среди адвокатов «Кубок UNBA-2018».

Место проведения турнира: г.Киев, ул. Физкультуры, 1, корпус 5 (спортивный комплекс Национального университета физической культуры и спорта). Регистрация участников начнется 31 марта 2018 года в 9.00.

Начало турнира в 10.00

Организационными вопросами соревнований занимается Комитет по физической культуре и спорту НААУ и Организационный комитет, в который на постоянной основе входят Павел Луцюк, Евгений Заяц, Руслан Прилепа и Тарас Ламах и капитаны команд регионов.

Желающим принять участие в соревнованиях необходимо обратиться в советы адвокатов регионов, которые обеспечат регистрацию команд адвокатов и сформируют списки участников. Подробная организационная информация о турнире будет обновляться на сайте НААУ и на страничке Facebook.

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