Адвокаты приглашают принять участие в национальном футбольном турнире «Кубок UNBA-2018»

31 марта-1 апреля с.г. Национальная ассоциация адвокатов Украины проведет третий Национальный футбольный турнир среди адвокатов «Кубок UNBA-2018».
Место проведения турнира: г.Киев, ул. Физкультуры, 1, корпус 5 (спортивный комплекс Национального университета физической культуры и спорта). Регистрация участников начнется 31 марта 2018 года в 9.00.
Начало турнира в 10.00
Организационными вопросами соревнований занимается Комитет по физической культуре и спорту НААУ и Организационный комитет, в который на постоянной основе входят Павел Луцюк, Евгений Заяц, Руслан Прилепа и Тарас Ламах и капитаны команд регионов.
Желающим принять участие в соревнованиях необходимо обратиться в советы адвокатов регионов, которые обеспечат регистрацию команд адвокатов и сформируют списки участников. Подробная организационная информация о турнире будет обновляться на сайте НААУ и на страничке Facebook.
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»
Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!
«Свобода выбора правил игры – не упусти свое право на арбитраж».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: