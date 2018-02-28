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LHS: судья Верховного Суда Украины Галина Каныгина рассказала о новых правилах кассационного рассмотрения дел в ВС

28 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

С новыми правилами кассационного рассмотрения дел в Верховном Суде слушателей Legal High School ознакомила судья Верховного Суда, заслуженный юрист Украины Галина Каныгина.

В начале своей лекции судья акцентировала внимание аудитории на порядке кассационного обжалования судебных решений, которые по украинскому законодательству могут быть пересмотрены кассационной инстанцией.

«В соответствии со статьей 424 Уголовного процессуального кодекса Украины в кассационном порядке могут быть обжалованы приговоры и определения о применении или отказе в применении мер медицинского или воспитательного характера; определения суда первой инстанции после их пересмотра в апелляционной инстанции, если они препятствуют дальнейшему уголовному производству; приговор суда первой инстанции на основании соглашения после его пересмотра в апелляционном порядке», — отметила г-жа Каныгина.

Далее спикер рассказала слушателям о порядке и сроках кассационного обжалования, требованиях, предъявляемых к такому обжалованию, процессе открытия кассационного обжалования. При этом судьей был обозначен ряд практических уголовных дел, прошедших кассационное обжалование.

Также в ходе лекции были подняты вопросы оставления кассационной жалобы без движения — основания, процедура, права сторон, пределы пересмотра дела судом кассационной инстанции. В то же время отмечалось, что в соответствии со статьей 437 УПК Украины недопустимо ухудшение правового положения оправданного или осужденного лица — суд кассационной инстанции не имеет права применять законодательные положения о более тяжком уголовном правонарушении или более суровое наказание.

Кроме того, г-жа Каныгина обратила внимание аудитории на позицию Европейского суда по правам человека в части соблюдения Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. Позиция Европейского суда по правам человека состоит в том, что на решения, принимаемые судом во время исполнения приговора, не распространяется действие статьи 6 Конвенции.

Подводя итоги, г-жа Каныгина напомнила, что в соответствии со статьей 442 УПК Украины постановления Верховного Суда являются окончательными и обжалованию не подлежат.

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