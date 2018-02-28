Сегодня 28 февраля 2018 года, 18:38

Президент предлагает принять законопроект о нацбезопасности Украины

Согласно проекту Президента Украины, в случае введения военного положения Нацгвардия будет подчинена главнокомандующему ВСУ

Президентом Украины внесен в парламент проект Закона «О национальной безопасности Украины» №8068. Он будет рассмотрен в срочном порядке.

Согласно статье 1, национальная безопасность Украины — защищенность государственного суверенитета, территориальной целостности, демократического конституционного строя и других национальных интересов Украины от реальных и потенциальных угроз. Национальные интересы Украины определяются как жизненно важные интересы человека, общества и государства, реализация которых обеспечивает государственный суверенитет Украины, ее прогрессивное демократическое развитие, а также безопасные условия жизнедеятельности и благосостояние ее граждан.

В рамках полномочий, предоставленных в соответствии с Конституцией Украины, сектор безопасности и обороны подлежит демократическому гражданскому контролю (статья 4). В соответствии со статьями 106 и 107 Конституции Украины Президент Украины осуществляет контроль над сектором безопасности и обороны как непосредственно, так и через возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны Украины и создаваемые им в случае необходимости консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы и службы (статья 5) .

Гражданский контроль за деятельностью Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины и других силовых ведомств осуществляет правительство (статья 7).

Решения, действия или бездействие органов государственной власти, должностных и служебных лиц могут быть обжалованы в суде. Контроль за исполнением судебных решений осуществляют суды (статья 9).

Сфера общественного контроля может быть ограничена законом (статья 10).

Сектор безопасности и обороны Украины состоит из четырех взаимосвязанных составляющих: силы безопасности; силы обороны; оборонно-промышленный комплекс; граждане и общественные объединения, добровольно участвующие в обеспечении национальной безопасности (статья 12).

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины назначается на должность и увольняется с должности Президентом Украины. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины подчиняется Президенту Украины и министру обороны Украины (статья 16).

Согласно статье 18, Национальная полиция Украины является центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает общественную безопасность и порядок, охрану прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействие преступности, а также предоставляет определенные законом услуги по оказанию помощи лицам, которые по личным, экономическим, социальным причинам или вследствие чрезвычайных ситуаций нуждаются в такой помощи.

Национальная гвардия Украины является военным формированием с правоохранительными функциями, предназначенным для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. В мирное время Нацгвардия входит в состав сил безопасности и выполняет правоохранительные функции, а также развивает способности, необходимые для выполнения задач в составе сил обороны.

В сфере безопасности утверждаются соответствующие программы и стратегии. Так, реализация Стратегии кибербезопасности Украины осуществляется на основе национального оборонного, экономического, интеллектуального потенциала с использованием механизмов государственно-частного партнерства, а также с привлечением международной консультативной, финансовой, материально-технической помощи (статья 31). В переходных положениях уточняется, что до утверждения в соответствии с настоящим Законом Стратегии военной безопасности Украины действует Военная доктрина Украины, утвержденная Указом Президента Украины от 24 сентября 2015 года №555.

Также вносятся изменения в статью 6-1 Закона о Нацгвардии: с введением военного положения Нацгвардия входит в состав сил обороны и подчиняется главнокомандующему Вооруженных Сил Украины, о чем говорится в указе Президента Украины о введении военного положения, который утверждается Верховной Радой Украины. Нынешняя редакция предусматривает, что в случае введения военного положения НГУ подчиняется Минобороны.

Службе безопасности Украины предписывается в шестимесячный срок после принятия закона разработать закон о СБУ.