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Сегодня 01 марта 2018 года, 19:20

Изменены Лицензионные условия осуществления хоздеятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом

28 февраля 2018 года Кабинетом Министров Украины принято постановление «О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей», которым, в частности, предусмотрено усиление социальной и правовой защиты граждан Украины, трудоустраивающихся за рубежом. Также данным актом ужесточается ответственность лицензиатов за нарушение требований Лицензионных условий.

Документ разработан Министерством социальной политики Украины. С проектом можно ознакомиться по ссылке.

Предложенные изменения содержат конкретизированную информацию об условиях труда, которые работодатели должны обязательно указать в трудовом договоре (контракте). В частности, речь идет о сведениях сведения относительно:

- условий труда (в том числе по обеспечению надлежащих, безопасных и здоровых условий труда);

- оплаты труда (в том числе по размеру гарантированной заработной платы), отчислений с заработной платы;

- продолжительности рабочего времени и времени отдыха;

- срока действия трудового договора (контракта) и условий его расторжения.

Наиболее значимым новшеством является закрепление таких требований к условиям труда, как предоставление медицинской помощи, социальное страхование, возмещение вреда, причиненного здоровью в результате несчастного случая на производстве или временной нетрудоспособности, и условие репатриации трудового мигранта.

До заключения договора (контракта) о предоставлении услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом клиент лицензиата получает безвозмездно достоверную информацию об условиях труда и условиях проживания в государстве трудоустройства. Только после этого лицензиат будет заключать с клиентом письменный договор о предоставлении услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. «Таким образом, обеспечивается повышение ответственности посредника за предоставленную информацию и усиление защиты трудового мигранта от действий недобросовестных посредников», — говорится в релизе Минсоцполитики.

Лицензиат сможет вести деятельность только в нежилом помещении, принадлежащем субъекту хозяйствования на праве собственности или пользования.

Постановлением определены также кадровые требования к осуществлению лицензиатом хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.