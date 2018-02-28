С лекцией о законодательных новеллах 2017 года в вопросах досудебного расследования, включающих инициативу Кабинета Министров Украины #СтопМаскиШоу, перед аудиторией Legal High School выступил адвокат, партнер VB PARTNERS Денис Бугай.
«Правоохранительные органы для бизнеса — это защита или угроза?» — с этого вопроса спикер начал общение со слушателями LHS. Данная проблема достаточно актуальна и требует скорейшего разрешения. Лектор процитировал слова бизнес-омбудсмена в Украине Альгирдаса Шемета: «Масштабность этой проблемы среди прочего подтверждается тем, что из 621 полученной Советом бизнес-омбудсмена жалобы 112 (18 %) — это претензии относительно злоупотребления со стороны органов досудебного расследования и прокуратуры».
Г-н Бугай рассказал слушателям о новых правилах проведения обысков, таких как обязательная видеофиксация, допуск адвоката к процессу проведения обыска на любой стадии, недопустимость полученных доказательств в случае какого-либо процессуального нарушения.
Важным моментом является то, что адвокат имеет право собственной аудио-, видеофиксации, что автоматически становится доказательственной базой.
Кроме того, существует запрет на изъятие техники: запрещено изымать информационные носители и компьютерную технику (жесткие диски, сервера, телефоны и т.д.).
Исключения составляют случаи, когда такая техника: 1) необходима для проведения экспертизы; 2) является средством совершения преступления или получена в результате совершения правонарушения; 3) доступ к ней ограничивается собственником, в частности, путем установления пароля.
Положительным фактом также является создание при Кабинете Министров специальной комиссии в сфере защиты предпринимательской деятельности. Комиссия будет обобщать практику действий правоохранителей относительно бизнеса и предоставлять обязательные к рассмотрению рекомендации.
«Такие изменения в процессуальных кодексах, как установление четких сроков расследования и порядка их продления, обжалование вручения уведомления о подозрении, будут способствовать созданию более эффективной и близкой к европейским стандартам системы правоохранительных органов», — отметил Денис Бугай.
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