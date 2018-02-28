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Chambers Global 2018 назвал ведущие юридические фирмы Украины в трех практиках

28 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Украинская директория Chambers Global – ежегодного независимого исследования юридических рынков более чем в 190 юрисдикциях – традиционно представлена тремя практиками: «Банковское и финансовое право», «Корпоративное право/M&A», «Разрешение споров». Наряду с лидерами национального юррынка, в Chambers Global 2018 отмечены иностранные юристы, к которым можно обратиться при сопровождении сделок с украинским элементом. В этом году ведущие игроки украинского рынка юридических услуг подтвердили свои высокие позиции в исследовании, кроме того, рейтинг пополнился новыми наименованиями юрфирм, практикующих на украинском рынке: в частности, рекомендации в практике разрешения споров получили МЮФ Integrites и юридическая группа LCF. Команда Integrites также рекомендована в практике банковского и финансового права.

Chambers Global предоставляет информацию о лучших фирмах и юристах по всему миру, основываясь на рекомендациях коллег и клиентов, а также на экспертной оценке юридического рынка конкретной страны. Подробней о юрфирмах и юристах, рекомендованных в Украине, читайте в статье «Восемнадцатое мгновение» свежего выпуска газеты «Юридическая практика».



Chambers Global 2018. Рекомендуемые юрфирмы в Украине





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