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За основу принят законопроект, упрощающий выезд ребенка за пределы Украины

Ребенок сможет выехать за пределы Украины по решению суда или с разрешения органа опеки и попечительства

Парламент принял 28 февраля с.г. за основу проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка выезда ребенка за пределы Украины №6647.

В частности, изменения вносятся в статью 313 Гражданского кодекса Украины. Согласно поправкам, физическое лицо, не достигшее 16 лет, имеет право на выезд за пределы Украины по согласию родителей или других законных представителей, подлежащему нотариальному удостоверению, в сопровождении родителей (других законных представителей) или одного из них либо в сопровождении лиц, уполномоченных ими. Соответствующее разрешение может быть предоставлено родителями или другими законными представителями ребенка на срок до трех лет и предусматривает согласие на один или несколько выездов ребенка за пределы Украины как без ограничений, так и с определением стран, в которых разрешен или запрещен въезд в сопровождении одного из родителей.

При отсутствии согласия одного из родителей ребенка и наличии согласия другого родителя (законных представителей) ребенок имеет право на выезд за пределы Украины по решению суда или с разрешения органа опеки и попечительства, согласно статье 161-1 Семейного кодекса Украины.

Статья 161-1 СК Украины также предусматривает, что в случае отсутствия согласия одного из родителей или законных представителей ребенка другой из родителей или непосредственно ребенок вправе обратиться в суд для получения разрешения на выезд за пределы Украины. Суд может принять решение о предоставлении согласия на выезд ребенка за пределы Украины на постоянное проживание или на один или несколько временных выездов ребенка за пределы Украины как без ограничений, так и с определением стран, в которых разрешен или запрещен въезд.

Ребенок имеет право на временный выезд за пределы Украины с согласия одного из родителей или законных представителей и при отсутствии согласия другого родителя (законных представителей) с разрешения органа опеки и попечительства в следующих случаях:

1) для лечения болезни при наличии обоснования необходимости оказания медицинской помощи за пределами Украины;

2) для участия в международных олимпиадах;

3) для участия в международных программах обмена школьников;

4) для участия в международных музыкальных, художественных и других творческих конкурсах;

5) для участия в международных экологических, научных, технических, художественно-эстетических, туристических, образовательно-культурных мероприятиях, международных детских соревнованиях;

6) для участия в спортивных мероприятиях.

Орган опеки и попечительства предоставляет разрешение на временный выезд ребенка за пределы Украины в течение двух недель со дня подачи соответствующего заявления, а в случае необходимости неотложного лечения ребенка за пределами Украины — в течение трех рабочих дней.