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Представители Нацполиции пытались нарушить работу Красноармейского горрайонного суда — пресс-служба

28 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика
В суде заявили, что незаконный сбор информации сотрудниками Нацполиции мог подорвать авторитет учреждения В суде заявили, что незаконный сбор информации сотрудниками Нацполиции мог подорвать авторитет учреждения

Пресс-служба Красноармейского горрайонного суда Донецкой области заявляет о том, что представители Нацполиции пытались осуществить сбор информации незаконным путем. Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

«Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица должны воздерживаться от заявлений и действий, которые могут подорвать независимость судебной власти. Несмотря на это, отдельные представители полиции пытаются диктовать и навязывать свое видение работы суда на условиях, определенных ими самими», — заявили в суде.

Отмечается, что 27 февраля 2018 года в 16.00 двое сотрудников Управления защиты экономики в Донецкой области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, придя в помещение Красноармейского горрайонного суда Донецкой области, пытались выяснить у руководителя аппарата суда информацию в отношении лица, ответственного за организацию работы по предотвращению коррупции в данном суде.

При этом руководителю аппарата якобы не были предоставлены соответствующие документы (письменное поручение, решение следственного судьи и т.д.), объясняющие, в рамках какого уголовного или административного дела осуществляется сбор информации. «В дальнейшем на требование председателя суда о прекращении нарушения порядка в здании суда указанными лицами последние не реагировали и продолжали нарушать порядок нормальной работы суда», — сообщает пресс-служба.

«Такими действиями работники правоохранительных органов дискредитируют не только руководство суда и судей, но и подрывают доверие к судебной ветви власти, осуществляют посягательство на его независимость», — отмечает в суде. Свою позицию судьи обосновывают, ссылаясь на международные акты и Конституцию Украины.

«Считаем, что такие действия сотрудников правоохранительных органов были совершены с целью как подрыва авторитета председателя суда, так и подрыва авторитета Красноармейского горрайонного суда Донецкой области», — резюмируют представители учреждения.

Ознакомиться с полным текстом сообщения можно по ссылке.

Следует отметить, что еще 1 февраля 2018 года судья указанного суда Софья Данылив обратилась с письмом к председателю Высшего совета юстиции и Генеральному прокурору Украины насчет незаконного истребования информации о ней.

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