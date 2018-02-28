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Сегодня 28 февраля 2018 года, 18:37

КСУ признал закон «Об основах государственной языковой политики» неконституционным — СМИ

Конституционный Суд вынес решение относительно Закона «Об основах государственной языковой политики».

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте КСУ.

«28 февраля на пленарном заседании палаты Конституционного Суда Украины было принято решение Конституционного Суда Украины №2-р/2018 по делу по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», – говорится в сообщении.

Судьей-докладчиком указан Игорь Слиденко.

Пока не уточняется, какое именно решение было принято. В пресс-службе КСУ «Украинской правде» пояснили, что решение принято и готовится к публикации на сайте.

В то же время источники «УП» в Конституционном Суде Украины подтверждают, что КСУ признал Закон «Об основах государственной языковой политики» неконституционным.

Как известно, КСУ начал рассмотрение конституционности Закона «Об основах государственной языковой политики» в ноябре 2016 года.

Напомним, что 24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для заявлений о «притеснениях прав русскоязычного населения в Крыму». Тогда и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.