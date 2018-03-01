Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 01 марта 2018 года, 19:19

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

«ProZorro.Продажи» побеждает на международном конкурсе антикоррупционных проектов

01 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

27 февраля с.г. электронная платформа государственных аукционов «ProZorro.Продажи» получила международную антикоррупционную награду от C5 Accelerate и USA Institute of Peace в рамках конкурса «The Shield in the Cloud Innovation Challenge». Награду получают проекты, которые имеют значительный антикоррупционный эффект и могут стать примером для подражания в других странах мира.

«Всего за год «ProZorro.Продажи» удалось в корне изменить сферу государственных продаж. Опираясь на успешный опыт электронной системы публичных закупок, команда проекта совместно с Министерством экономического развития и торговли, Фондом гарантирования вкладов физических лиц, Национальным банком Украины и «Transparency International Украина» запустила пилотный проект по продаже активов банков-банкротов», — сообщается на сайте КМУ.

«ProZorro.Продажи» обеспечила открытый и прозрачный процесс продажи токсичных банковских активов более чем на 6 млрд грн. «Такой значительный и быстрый скачок к прозрачным государственным продажам был бы невозможен в любой другой стране мира. Потому что сегодня в Украине сложилась уникальная ситуация: страна готова к изменениям, несмотря на тяжелые условия», — рассказал руководитель проекта Алексей Соболев, получивший награду во время церемонии в Вашингтоне.

Сегодня на прозрачных аукционах продаются не только права требования банков-банкротов, но и активы государственных и коммунальных предприятий, а также права на аренду. «При этом продаем и право аренды места на главпочтамте в Киеве или место под рекламу на львовских трамваях», — уточняет Алексей Соболев.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1053) от 27/02/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1053)
Государство и юристы

РазвОдданные

Отрасли практики

Витать в облаках

Тема номера:

Долг платежом классен

Частная практика

Восемнадцатое мгновение

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

«Свобода выбора правил игры – не упусти свое право на арбитраж».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом