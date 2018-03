Сегодня 01 марта 2018 года, 19:19

«ProZorro.Продажи» побеждает на международном конкурсе антикоррупционных проектов

27 февраля с.г. электронная платформа государственных аукционов «ProZorro.Продажи» получила международную антикоррупционную награду от C5 Accelerate и USA Institute of Peace в рамках конкурса «The Shield in the Cloud Innovation Challenge». Награду получают проекты, которые имеют значительный антикоррупционный эффект и могут стать примером для подражания в других странах мира.

«Всего за год «ProZorro.Продажи» удалось в корне изменить сферу государственных продаж. Опираясь на успешный опыт электронной системы публичных закупок, команда проекта совместно с Министерством экономического развития и торговли, Фондом гарантирования вкладов физических лиц, Национальным банком Украины и «Transparency International Украина» запустила пилотный проект по продаже активов банков-банкротов», — сообщается на сайте КМУ.

«ProZorro.Продажи» обеспечила открытый и прозрачный процесс продажи токсичных банковских активов более чем на 6 млрд грн. «Такой значительный и быстрый скачок к прозрачным государственным продажам был бы невозможен в любой другой стране мира. Потому что сегодня в Украине сложилась уникальная ситуация: страна готова к изменениям, несмотря на тяжелые условия», — рассказал руководитель проекта Алексей Соболев, получивший награду во время церемонии в Вашингтоне.

Сегодня на прозрачных аукционах продаются не только права требования банков-банкротов, но и активы государственных и коммунальных предприятий, а также права на аренду. «При этом продаем и право аренды места на главпочтамте в Киеве или место под рекламу на львовских трамваях», — уточняет Алексей Соболев.