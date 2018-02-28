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Детектив НАБУ рассказал слушателям Legal High School об особенностях расследования коррупционных дел

28 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Особенности расследования коррупционных дел в рамках Legal High School проанализировал детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Крикун-Труш. Спикер акцентировал внимание на статье 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды), учитывая при этом практику Европейского суда по правам человека.

Внимание лектор также уделил вопросам провокации взятки, рассказав слушателям LHS об особенностях работы с «контролируемым заявителем». «Европейский суд по правам человека при рассмотрении вопросов работы с« контролируемым заявителем »не оправдывает эксцесс исполнителя, то есть при неправильных действиях заявителя ответственность должны нести как правоохранители, так и лица, действующие под их контролем», — разъяснил Артем Крикун-Труш.

По словам спикера, важным является наличие в Уголовном кодексе Украины статьи 370 (провокация подкупа). Правоохранительный орган должен расследовать преступления преимущественно с пассивной позиции, присоединяясь к уже существующей преступной деятельности лица, а не подстрекать активными действиями к их совершению. Практика ЕСПЧ требует начинать расследование по объективной и проверенной информации.

Также спикером была рассмотрена проблема допустимости и относимости доказательств при проведении негласных следственных (розыскных) действий (НСРД), в том числе с точки зрения Европейского суда по правам человека. При возникновении каких-либо «сбоев» в документальном оформлении НСРД может оказаться так, что результаты многих месяцев кропотливой работы правоохранителей будут признаны недопустимыми доказательствами.

«Для успешной работы НАБУ, считаю, необходимым является взаимное уважение между правоохранительными органами и гражданами Украины, расследование уголовного производства коррупционных дел должно происходить при поддержке и активном участии граждан», — подытожил господин Крикун-Труш.

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