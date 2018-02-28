Сегодня 28 февраля 2018 года, 18:37

КСУ: налогообложение пенсий нарушает справедливый подход к установлению размера пенсионного обеспечения

27 февраля с.г. Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений абзацев тринадцатого, четырнадцатого пункта 32 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы» и Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положения абзаца первого подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины (дело о налогообложении пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания).

Решение касается конституционных производств по делам по конституционным представлениям 48 народных депутатов Украины и Верховного Суда Украины, объединенных постановлением Конституционного Суда Украины от 26 января 2016 года №3-в/2016 в одно конституционное производство.

Конституционный Суд Украины в решении №1-р/2018 отметил, что в процессе рассмотрения им этого дела в подпункт 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Кодекса были внесены изменения Законом Украины «О внесении изменений в статью 164 Налогового кодекса Украины относительно налогообложения пенсий инвалидов войны и некоторых других категорий лиц» от 17 июля 2015 года №653-VIII и Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения пенсий» от 2 июня 2016 года №1411-VIII. Однако Конституционный Суд Украины считает, что внесение указанных изменений не повлияло на суть оспариваемых народными депутатами Украины и Верховным Судом Украины положений.

Как отмечается в решении, в сфере пенсионного обеспечения справедливым должен признаваться такой подход законодателя, при котором обеспечивается пропорциональное соотношение между страховыми взносами и назначенным размером пенсионных выплат, а застрахованное лицо может беспрепятственно реализовать свое право на пенсию в полном объеме. В законодательстве о пенсионном обеспечении в Украине такое соотношение достигается установлением зависимости размера пенсии от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы (дохода) застрахованного лица. Именно поэтому введение ее налогообложения, начиная с определенного ее размера, по мнению КСУ, нарушает справедливый подход к установлению пенсии, так как приводит к уменьшению ее фактического размера, который устанавливается с учетом соотношения между длительностью страхового стажа и размером заработной платы (дохода) застрахованного лица.

Конституционный Суд Украины также констатировал, что после введения в законодательстве Украины с 1 июля 2014 года налогообложения пенсий в течение двух лет Верховная Рада Украины трижды вносила изменения. При таких обстоятельствах лица, имеющие право на пенсионные выплаты, объективно не могли быть уверенными в своих правомерных ожиданиях относительно стабильности правового регулирования в этой сфере. Следовательно, установление Верховной Радой Украины в законодательстве Украины налогообложения пенсий и изменение суммы, с которой начинается такое налогообложение, противоречит таким элементам конституционного принципа верховенства права, как правовая определенность, правовая предсказуемость, правомерные ожидания и справедливость.

Таким образом, Конституционный Суд Украины решил признать не соответствующим Конституции Украины (неконституционным), положение абзаца первого подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины, которым предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются суммы пенсий (включая сумму их индексации, начисленную в соответствии с законом) или ежемесячного пожизненного денежного содержания, получаемые налогоплательщиком из Пенсионного фонда Украины или бюджета согласно закону, если их размер превышает десять размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в расчете на месяц), установленного на 1 января отчетного налогового года, — в части такого превышения, а также пенсий из иностранных источников, если согласно международным договорам, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, такие пенсии подлежат налогообложению или не облагаются в стране их выплаты.

Положение абзаца первого подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 НК Украины признано неконституционным. Оно утрачивает силу со дня принятия решения КСУ.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.