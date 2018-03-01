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Общественная экспертиза подразделений МВД начнется с Главного сервисного центра

В ближайшее время будет проведена общественная экспертиза Главного сервисного центра МВД Украины. Об этом 27 февраля 2018 года во время очередного заседания Общественного совета при МВД Украины сообщил его председатель Владимир Мартыненко. Участие в обсуждении приняли руководитель Департамента коммуникации МВД Украины, члены Общественного совета и представители областных рабочих групп.

Как подчеркнул Владимир Мартыненко, планом работы Общественного совета при МВД на 2018 год предусмотрено проведение общественной экспертизы подразделений Министерства внутренних дел. Затем участники заседания проголосовали за проведение первой такой экспертизы в Главном сервисном центре МВД Украины.

«Начнем с Главного сервисного центра, а дальше поэтапно проведем общественную экспертизу во всех подразделениях системы органов внутренних дел. Результаты экспертиз будут публиковаться на официальном сайте МВД Украины», — отметил Владимир Мартыненко.

Он также сообщил, что продолжается создание региональных рабочих групп консультативного органа правоохранительного ведомства.

«Сейчас такие группы уже работают в 11 областях. В ближайшее время завершится формирование групп в других регионах», — сообщил председатель Общественного совета при МВД Украины. Напомним, что к работе в региональных рабочих группах приглашаются представители гражданского общества, журналисты и ученые.

По словам Владимира Мартыненко, в перспективе создание рабочих групп и в городах областного подчинения и районах поможет Общественному совету при МВД эффективнее выполнять поставленные задачи.

Во время заседания был обсужден механизм деятельности региональных групп, касающийся, в частности, ведения видеофиксации заседаний. Кроме того, говорилось о создании YouTube-канала Общественного совета при МВД Украины.