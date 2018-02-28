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Известен победитель конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья

28 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Среди 14 кандидатов на эту должность Национальная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Олега Петренко. Решение о назначении победителя конкурса на должность главы НСЗУ будет приниматься на заседании правительства.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

Олег Петренко имеет управленческий опыт в частных клиниках столицы. Ранее он был заместителем генерального директора по стратегическому развитию ООО «Isida-IVF», до этого — первым заместителем гендиректора клиники «Оберег».

«Олег Петренко имеет большой положительный опыт в сфере здравоохранения. Он является опытным менеджером и одним из экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, положенную в основу закона об изменениях финансировании медицины. В то же время перед ним будет стоять большой вызов — построить уникальную для системы здравоохранения Украины службу», — заявила и.о. министра здравоохранения, доктор Ульяна Супрун.

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