Известен победитель конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья

Среди 14 кандидатов на эту должность Национальная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Олега Петренко. Решение о назначении победителя конкурса на должность главы НСЗУ будет приниматься на заседании правительства.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Олег Петренко имеет управленческий опыт в частных клиниках столицы. Ранее он был заместителем генерального директора по стратегическому развитию ООО «Isida-IVF», до этого — первым заместителем гендиректора клиники «Оберег».
«Олег Петренко имеет большой положительный опыт в сфере здравоохранения. Он является опытным менеджером и одним из экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, положенную в основу закона об изменениях финансировании медицины. В то же время перед ним будет стоять большой вызов — построить уникальную для системы здравоохранения Украины службу», — заявила и.о. министра здравоохранения, доктор Ульяна Супрун.
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