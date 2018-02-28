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Правительство создаст специальную комиссию по защите бизнеса от силовиков

28 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание специальной комиссии по вопросам выполнения требований законодательства по защите бизнеса и ответственности контролирующих органов за чрезмерное давление на предпринимателей. Соответствующую инициативу премьер-министр озвучил на заседании правительства, передает сайт КМУ.

Он подчеркнул, что в состав комиссии войдут представители прежде всего деловых кругов, и каждый случай давления на бизнес будет обсуждаться в прямом эфире.

«В прямом эфире будем разоблачать негодяев в погонах, которые, несмотря на то, что их собратья стоят на фронте, паразитируют и требуют взятки», — заявил глава правительства.

Он подчеркнул, что в правительстве уважают следователей, расследующих тяжкие преступления, Нацгвардию, боевые подразделения, но осуждают тех, кто внутри системы «порочит погоны и требует взятки от предпринимателей.

«Мы положим этому конец, — отметил глава правительства. — Нужно поставить точку в беззаконии. Мы публично будем защищать честный бизнес. Никому не дам возможности скрывать преступления».

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