Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 февраля 2018 года, 18:37

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Елена Лукаш и Сергей Клюев исключены из санкционного списка ЕС

28 февраля 2018 года Источник:Европейская правда

Послы ЕС в среду исключили из санкционного списка ЕС бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и народного депутата Сергея Клюева.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк, передает «Европейская правда».

По информации журналиста, санкции против бывшего президента Януковича и 12 его сообщников решили продлить, но Елену Лукаш и Сергея Клюева из списка исключили.

Решение о продлении санкций в отношении окружения Виктора Януковича должно быть подтверждено на уровне министров. Оно будет принято 5 марта, сообщил журналист.

Напомним: 21 февраля Европейский суд по правам человека принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных в отношении Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.

Как известно, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушение прав человека.

Последний раз санкции были продлены в марте 2017 года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1053) от 27/02/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1053)
Государство и юристы

РазвОдданные

Отрасли практики

Витать в облаках

Тема номера:

Долг платежом классен

Частная практика

Восемнадцатое мгновение

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

«Свобода выбора правил игры – не упусти свое право на арбитраж».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом