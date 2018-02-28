Елена Лукаш и Сергей Клюев исключены из санкционного списка ЕС

Послы ЕС в среду исключили из санкционного списка ЕС бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и народного депутата Сергея Клюева.
Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк, передает «Европейская правда».
По информации журналиста, санкции против бывшего президента Януковича и 12 его сообщников решили продлить, но Елену Лукаш и Сергея Клюева из списка исключили.
Решение о продлении санкций в отношении окружения Виктора Януковича должно быть подтверждено на уровне министров. Оно будет принято 5 марта, сообщил журналист.
Напомним: 21 февраля Европейский суд по правам человека принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных в отношении Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.
Как известно, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушение прав человека.
Последний раз санкции были продлены в марте 2017 года.
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