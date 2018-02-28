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Какие положения закона «Маски-шоу стоп» оказались неэффективными на практике?

Ельвіра Лазаренко, адвокат АО Barristers

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування», що набув чинності 7 грудня 2017 року (так званий закон «Маски-шоу стоп»), з метою захисту бізнесу від свавілля правоохоронних органів внесені начебто прогресивні зміни до Кримінального процесуального кодексу України. Однак на практиці не завжди ефективно реалізуються окремі положення вказаного Закону, що призводить до подальших зловживань з боку представників правоохоронних органів.

Так, не зважаючи на закріплення довгоочікуваних положень про необхідність допущення адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку, адвокати, як і раніше, не допускаються до обшуків. Правоохоронці просто не відчиняють двері, ігноруючи прибуття адвоката. Факт недопуску адвоката до участі у обшуку необхідно фіксувати, наприклад, викликом працівників поліції та складанням відповідного протоколу, а в подальшому — доводити недопустимість доказів, отриманих під час такого обшуку, під час розгляду кримінального провадження в суді.

Щодо іншого, на перший погляд позитивного нововведення щодо обов’язкової технічної фіксації судового засідання, під час якого приймається рішення про надання дозволу на обшук, то вже зараз в судах спостерігаємо картину, коли правоохоронці з ночі або спозаранку шикуються в величезні черги до слідчих суддів в очікуванні розгляду своїх клопотань. Введення обов’язкової технічної фіксації судових засідань, де розглядаються клопотання про надання дозволу на обшук, вже призвело до надмірного навантаження на слідчих суддів та нестачі в них часу на розгляд інших категорій справ. Хоча і за цим нововведенням віднайдено хитрощі для уникнення здійснення технічної фіксації засідання — слідчі не з’являються (формально) на розгляд власних клопотань, та повна фіксація засідання в такому випадку не здійснюється.

Крім того, хоча і закріплено можливість визнання в подальшому недопустимими доказів, отриманих під час виконання ухвали про дозвіл на обшук, якщо така ухвала винесена слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації засідання, однак передбачено й застереження щодо обмеження або навіть заборони судом доступу до технічного запису такого засідання у випадку, якщо матеріали клопотання слідчого або прокурора про надання дозволу на обшук містять матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Новими змінами до Кримінального процесуального кодексу також встановлено заборону на вилучення під час обшуку серверів, комп’ютерної техніки, мобільних телефонів та інших видів електронних інформаційних систем та мобільних терміналів систем зв’язку, із можливістю копіювання за необхідності лише інформації з них. Однак на практиці слідчі продовжують вилучати таке майно, вказуючи в протоколі обшуку про неможливість копіювання інформації з огляду на його захищеність паролем або про створення перешкод власником майна у копіюванні такої інформації. У цоьму разі адвокату або володільцю майна потрібно вносити відповідні зауваження до протоколу обшуку, що в подальшому може вплинути на результат розгляду скарги на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Мнение эксперта подается на языке оригинала.

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