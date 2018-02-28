Сегодня 28 февраля 2018 года, 18:38

Совет НБУ одобрил деятельность правления в 2017 году, отметив положительные изменения

27 февраля 2018 года состоялось заседание Совета Национального банка Украины, на котором был заслушан отчет правления Национального банка Украины по выполнению основных принципов денежно-кредитной политики в 2017 году. По его результатам Совет НБУ принял соответствующую оценку деятельности правления и рекомендации правлению НБУ и правительству Украины. Об этом говорится на сайте регулятора.

В частности, Совет НБУ обратился в парламент Украины относительно поддержки представления Президента Украины на назначение Якова Смолия председателем НБУ.

Была одобрена доработанная с учетом результатов обсуждения оценка деятельности правления НБУ по выполнению основных принципов денежно-кредитной политики в 2017 году. Работа правления НБУ признана благоприятной для обеспечения целей по инфляции в среднесрочной перспективе.

Совет отметил улучшение отдельных показателей банковского сектора. В частности, в 2017 году оживился приток депозитов в банковскую систему, наблюдалось повышение активности банков на потребительском сегменте кредитного рынка Украины. В целом улучшились показатели рентабельности активов и капитала банков Украины, а также значения экономических нормативов в целом в банковской системе.

Было указано на фундаментальные риски банковского сектора, которые оставались значительными. В частности, высокой была доля неработающих кредитов, которая по состоянию на начало 2018 года составляла почти 55%.

В 2017 году экономическое развитие Украины характеризовалось продолжением восстановления экономики. Рост реального ВВП в 2017 году составил 2,1%. НБУ по мере возможности и при благоприятных условиях принимал меры по соблюдению устойчивых темпов экономического роста. Так, в первой половине 2017 года правление снижало свои процентные ставки. В апреле и мае были снижены учетные ставки (всего до 12,5%).

Кредитная активность банков в 2017 году в отдельных сегментах кредитного рынка оживилась, в том числе в сегменте потребительского кредитования. Общий остаток банковских кредитов в 2017 году вырос на 1,8%. Кредитование корпоративного сектора в национальной валюте увеличилось на 8,6%, а домохозяйств — почти на 40%. Однако такие приросты в большей степени компенсировались снижением объемов кредитования в иностранной валюте.

В то же время некоторые факторы продолжали сдерживать расширение кредитования, в их числе — сохранение значительных кредитных рисков и высокие процентные ставки по кредитам; высокий уровень долговой нагрузки среди заемщиков корпоративного сектора; снижение спроса на кредиты со стороны предприятий, улучшивших свое финансовое состояние; вложение банками средств в такие сравнительно высокодоходные и ликвидные инструменты с низким уровнем рисков, как депозитные сертификаты Национального банка и ОВГЗ; высокая доля кредитов, которые не обслуживаются, что сужает возможности для кредитования; недостатки законодательства.

Текст решения Совета и рекомендаций правлению будет вскоре опубликован.