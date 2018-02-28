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Компания LG признана в России виновной в координации цен на смартфоны

28 февраля 2018 года Источник:Pravo.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию «ЛГ Электроникс РУС» нарушившей закон о защите конкуренции (незаконная координация экономической деятельности). Об этом сообщает Pravo.ru со ссылкой на РБК.

Дело было возбуждено в июне прошлого года. Причиной стало использование компанией специальной программы для мониторинга цен ритейлеров для дальнейшего контроля. Под такой мониторинг попали порядка десяти моделей смартфонов южнокорейского производителя.

Комиссия антимонопольной службы установила, что координация включала в себя установление рекомендованных розничных цен, которые публиковались на русском сайте LG и доводились до сведения реселлеров. Кроме того, «дочка» LG контролировала цены реселлеров и оказывала на них воздействие с целью соблюдения рекомендованных розничных цен. В частности, компания могла просто прекратить отгрузки смартфонов продавцу, который не следовал рекомендациям.

«ЛГ Электроникс РУС» признана виновной в нарушении закона о защите конкуренции. Штраф для компании будет назначен позднее.

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