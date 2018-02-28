Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 февраля 2018 года, 18:38

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

С внедрением видеофиксации институт понятых утрачивает актуальность — адвокат Денис Овчаров

28 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Legal High School продолжается изучение новелл нового процессуального законодательства. Сегодня в фокусе внимания — уголовно-правовое законодательство. Открыла модуль лекция адвоката Дениса Овчарова. Он презентовал точку зрения практика, акцентировав внимание на ситуациях, которые возникают в работе адвоката по уголовным делам, в частности, при проведении обысков. В числе основных процессуальных новаций, касающихся обыска, адвокат назвал условия допуска адвоката, внедрение видеофиксации, особенности личного обыска и участия адвокатов в этом процессе. Г-н Овчаров дал ряд рекомендаций относительно того, как следует реагировать и фиксировать нарушения, допущенные в ходе этого следственного действия, а также детально остановился на особенностях написания замечаний к протоколу обыска — чтобы потом была возможность вернуть изъятое или поставить под сомнение допустимость доказательств, полученных в ходе этого следственного действия. Спикер отметил, что «с внедрением видеофиксации институт понятых утрачивает свою актуальность», одновременно обратив внимание на нарушения, которые могут возникнуть в ходе видеофиксации («села батарейка»), и допустимые меры реагирования.

В продолжение лекции Денис Овчаров поделился своим видением роли адвоката, специализирующегося на уголовно-правовой защите бизнеса. «Адвокат во время обыска защищает не только собственника, но и всех сотрудников», — подчеркнул лектор, указав при этом на необходимость проявления инициативы, знания бизнеса клиента, оказания эмоциональной поддержки своим клиентам.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1053) от 27/02/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1053)
Государство и юристы

РазвОдданные

Отрасли практики

Витать в облаках

Тема номера:

Долг платежом классен

Частная практика

Восемнадцатое мгновение

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

«Свобода выбора правил игры – не упусти свое право на арбитраж».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом