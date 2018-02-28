Сегодня 28 февраля 2018 года, 18:38

С внедрением видеофиксации институт понятых утрачивает актуальность — адвокат Денис Овчаров

В Legal High School продолжается изучение новелл нового процессуального законодательства. Сегодня в фокусе внимания — уголовно-правовое законодательство. Открыла модуль лекция адвоката Дениса Овчарова. Он презентовал точку зрения практика, акцентировав внимание на ситуациях, которые возникают в работе адвоката по уголовным делам, в частности, при проведении обысков. В числе основных процессуальных новаций, касающихся обыска, адвокат назвал условия допуска адвоката, внедрение видеофиксации, особенности личного обыска и участия адвокатов в этом процессе. Г-н Овчаров дал ряд рекомендаций относительно того, как следует реагировать и фиксировать нарушения, допущенные в ходе этого следственного действия, а также детально остановился на особенностях написания замечаний к протоколу обыска — чтобы потом была возможность вернуть изъятое или поставить под сомнение допустимость доказательств, полученных в ходе этого следственного действия. Спикер отметил, что «с внедрением видеофиксации институт понятых утрачивает свою актуальность», одновременно обратив внимание на нарушения, которые могут возникнуть в ходе видеофиксации («села батарейка»), и допустимые меры реагирования.

В продолжение лекции Денис Овчаров поделился своим видением роли адвоката, специализирующегося на уголовно-правовой защите бизнеса. «Адвокат во время обыска защищает не только собственника, но и всех сотрудников», — подчеркнул лектор, указав при этом на необходимость проявления инициативы, знания бизнеса клиента, оказания эмоциональной поддержки своим клиентам.