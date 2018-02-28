27 февраля с.г. Президент Украины Петр Порошенко назначил двух судей Конституционного Суда Украины. Указом Президента №45/2018 судьей КСУ назначен Сергей Головатый, а Указом Президента №45/2018 — Василий Лемак.
Оба указа опубликованы на сайте Президента Украины.
Отметим, что в декабре 2017 года Конкурсная комиссия для осуществления отбора кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, которых назначает Президент Украины, предложила шесть претендентов.
Сергей Головатый родился 29 мая 1954 года в Одессе. В 1977 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета им.Тараса Шевченко (юрист-международник, референт-переводчик с английского языка).
В период 1981—1985 годов занимал должность преподавателя кафедры международного права факультета международных отношений и международного права Киевского государственного университета им.Тараса Шевченко.
Народный депутат Украины шести созывов (избирался в 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 и 2007 годах).
С 1995-го по 2008 год — член парламентской делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), где возглавлял посты председателя комитета по правилам процедур и иммунитетов, комитета по юридическим вопросам и правам человека, мониторингового комитета.
Дважды занимал пост министра юстиции Украины.
Дважды был членом Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия Совета Европы) от Украины.
9 декабря 2017 года Сергей Головатый был избран вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии.
Кандидат юридических наук (1980). Заслуженный юрист Украины. Член-корреспондент Академии правовых наук Украины (с 1995 года).
Василий Лемак родился 15 февраля 1970 года в с. Ольховка Иршавского р-на Закарпатской области. В 1993 году окончил исторический факультет Ужгородского государственного университета (ныне — Ужгородский национальный университет), в 1997 году — юридический факультет этого же университета. С 1993-го по 2004 год работал на должностях старшего юрисконсульта, ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Ужгородского национального университета. С 2004 года занимал должность заведующего кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета этого университета.
В составе рабочей группы Совета по вопросам судебной реформы Украины был разработчиком проекта Закона «О Конституционном Суде Украины» (2016). Входил в состав Национального конституционного совета, созданного Президентом Украины. Ученый секретарь Западного регионального центра НАПрН Украины (2017).
Доктор юридических наук (2004). Награжден Почетной грамотой Верховной Рады Украины (2011).
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