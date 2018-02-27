В завершение модуля «Согласование M&A регуляторными органами» перед слушателями Legal High School выступил Леонид Антоненко, депутат Киевского городского совета. Он рассказал об особенностях M&A в банковском секторе и роли регулятора в соответствующих сделках.
Говоря о формальных требованиях к сделкам в финансовом секторе, лектор напомнил, что порог существенного участия намного ниже, чем при получении разрешения АМКУ, и составляет всего 10%. Далее г-н Антоненко детально остановился на проблематике дробления и рассказал, почему она не работает в банковском секторе, приведя в качестве примера практику НБУ, сформировавшуюся в ходе очищения рынка от «плохих» банков.
«В сделках на финансовом рынке не две стороны, а три: продавец, покупатель и регулятор. И если вы не смогли получить разрешение регулятора, сделка не состоится», — подчеркнул Леонид Антоненко. «Регулятора интересует личность собственника существенного участия либо конечного бенефициара, их репутация и финансовое благосостояние», — прокомментировал он, отметив, какие подтверждающие документы следует предоставлять. Г-н Антоненко рассказал также о различиях подходов НБУ и Нацкомфинуслуг в вопросах подтверждения происхождения средств.
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